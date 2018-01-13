Україна заборонила в'їзд 1,5 тис іноземців через візити у Крим

  • 13 січня 2018
Прикордонний контроль Копирайт изображения УНІАН

Протягом 2017 року в'їзд до України заборонили майже 1,5 тисячі іноземців через відвідання Криму "всупереч встановленому порядку", повідомила Державна прикордонна служба.

Серед цих людей - понад сотня артистів та діячів культури, зазначили там.

У відомстві також зазначили, що лише з початку року вже виявили понад 30 людей, які незаконно відвідували Крим.

"Відповідно до законодавства у разі порушення іноземцями правил перетину адмінкордону з АР Крим в'їзд в Україну їм не дозволяється та приймається рішення про заборону в'їзду в Україну", - наголосили у прикордонній службі.

Наприкінці минулого року в Україні спалахнув скандал через заборону серіалу "Свати". Це рішення Держкіно було пов'язане з тим, що одному з головних героїв серіалу, актору Федору Добронравову СБУ заборонила в'їзд до країни через його поїздки в Крим.

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