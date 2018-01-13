Україна заборонила в'їзд 1,5 тис іноземців через візити у Крим

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Протягом 2017 року в'їзд до України заборонили майже 1,5 тисячі іноземців через відвідання Криму "всупереч встановленому порядку", повідомила Державна прикордонна служба.

Серед цих людей - понад сотня артистів та діячів культури, зазначили там.

У відомстві також зазначили, що лише з початку року вже виявили понад 30 людей, які незаконно відвідували Крим.

"Відповідно до законодавства у разі порушення іноземцями правил перетину адмінкордону з АР Крим в'їзд в Україну їм не дозволяється та приймається рішення про заборону в'їзду в Україну", - наголосили у прикордонній службі.

Наприкінці минулого року в Україні спалахнув скандал через заборону серіалу "Свати". Це рішення Держкіно було пов'язане з тим, що одному з головних героїв серіалу, актору Федору Добронравову СБУ заборонила в'їзд до країни через його поїздки в Крим.