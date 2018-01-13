"Спартак" розкритикували за "расистський твіт"

Копирайт изображения . Image caption Твір "Спартака"

Повідомлення, розміщене у соцмережі російським футбольним клубом "Спартак", містить "расистський підтекст" і демонструє "шокуючий рівень невігластва", заявила мережа FARE, яка бореться проти расизму й ксенофобії.

"Спартак" розмістив у Twitter відео тренування кількох чорношкірих гравців у сонячний день, підписавши його так: "Дивіться, як шоколадки тануть на сонці".

"Расизм є однією з найбільших проблем, з якими Росія стикається у рік, коли прийматиме Чемпіонат світу. Ремарки на зразок цих показують, як деякі люди сприймають меншини", - заявив голова FARE Піара Повар.

"Це неправильно, коли найбільший клуб у Росії толерує й оспівує расистські коментарі такого роду. Нещодавно вони отримали санкції за ісламофобські вигуки, але вочевидь цей сигнал не дійшов до гравців чи керівництва клубу", - додав він.

У вересні нападник англійського "Ліверпуля" Боббі Адеканье, який є вихідцем з Нігерії, стикнувся із расистськими вигуками й жестам прихильників "Спартака" під час гри в рамках Юнацької ліги УЄФА у Москві.

УЄФА покарала "Спартак", якому довелося частково закрити свій стадіон під час наступного матчу ліги.