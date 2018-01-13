Макрон хоче, аби ЮНЕСКО захистила багети

Копирайт изображения AFP / Getty Images Image caption Запашні учасники конкурсу багетів у Парижі

Французький багет слід додати до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО - так вважає президент Франції Еммануель Макрон.

"Багет - це предмет для заздрощів у всьому світі", - сказав він, висловлюючи підтримку національній асоціації пекарів країни.

Саме та організація пропонує вшанувати продовгуватий і хрусткий французький хліб.

На такий крок пекарів надихнув успіх традиції італійського "піцайоло" - мистецтва розкатки тіста і випікання піцции у печі на дровах, яка нещодавно отримала статус світової культурної спадщини.

Перелік ЮНЕСКО - підрозділу ООН з питань освіти, науки і культури - має на меті захистити традиції від впливу глобалізації.

Спеціальний комітет організації щороку збирається, аби розглянути кандидатів на включення з усіх куточків світу.

Навіщо це французам?

Французькі пекарі кажуть, що зберегти потрібно не лише назву випічки та її форму, але й рецепт приготування та перелік інгредієнтів.

"Майстерність і досвід слід зберегти, і тому це слід включити до списку культурних цінностей", - заявив президент Макрон в інтерв'ю французькому радіо після прийому групи пекарів у Єлисейському палаці в Парижі у п'ятницю.

Представники галузі висловили занепокоєння з приводу того, що масові виробники імітують страву.

"Коли я бачу якість хліба у супермаркетах, то не можу не злитися", - сказав Домінік Анкарт, президент Національної конфедерації французьких кондитерських та хлібопекарень.

"Хліб заморожений, частину його привозять із Румунії або хто-зна звідки, ніхто не дотримується правил цього мистецтва", - додав він.

Традиційний багет вже захищений спеціальним французьким законом від 1993 року.

Аби відповідати стандартам, у складі хлібу має бути всього чотири інгредієнти: пшеничне борошно, вода, дріжджі та сіль. Не можна заморожувати тісто або додавати консерванти.

Що вже у переліку ЮНЕСКО?

Перелік нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО відрізняється від реєстру місць, відомих як Світова спадщина.

Цей список фокусується на традиціях - здебільшого ремеслах, танцях, музиці і кулінарії.

Своє місце у ньому вже здобули йога, іспанське фламенко, тибетьська опера, бельгійська культура пивоваріння й імбирне печиво із півночі Хорватії.

У 2016 році туди включили козацькі пісні Дніпропетровщини, у 2013-му - Петриківський розпис.

Копирайт изображения Reuters Image caption Неаполь відомий завдяки "піцайоло" - мистецтву розкатки тіста і випікання піцции у печі на дровах

Франція вже також має кілька історій успіху, зокрема із мистецтвом виготовлення мережива в Алеконі.

Існує навіть розгорнутий перелік "страв французької гастрономії".

В основному він зосереджений довкола традицій, які супроводжують приготування їжі: як слід поєднувати вино та їжу, як серверувати стіл, а також точне розташування посуду.