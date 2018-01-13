Одеські митники затримали партію марихуани в обгортках цукерок

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Одеські прикордонники виявили "цукерки з присмаком марихуани" - так в Держприкордонслужбі описали вилучену в громадянина Молдови речовину.

Інцидент, згідно з повідомленням, стався на пункті пропуску "Кучурган", коли 26-річний чоловік повертався додому з України.

Інформацію про можливе порушення служба отримала завчасно.

"Винахідливий чоловік замотав сіро-зелену речовину, ймовірно марихуану, в обгортки та таким чином сподівався провезти зілля через кордон", - повідомили у ДПСУ.

Авто ретельно перевірили, залучивши до огляду натренованого на пошук наркотиків службового пса.

Тварина одразу вказала на присутність заборонених речовин.

Копирайт изображения dpsu.gov.ua Image caption Марихуану винюхав службовий пес

Виявлену речовину вагою 10 грамів надіслали на експертизу.

Правоохоронців повідомили про порушення.

За зберігання марихуани вагою більше 5 грамів в Україні передбачена адміністративна (у вигляді штрафу, громадських робіт та адмінарешту) або кримінальна відповідальність - до трьох років в'язниці, а якщо буде доведена мета збуду наркотиків - від п'яти до восьми років за ґратами.

Активісти в Україні давно вимагають зменшити відповідальність за зберігання марихуани для власних потреб.