АТО: бойовики застосували артилерію

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Вперше від часу оголошення перемир'я на Донбасі сепаратисти застосували проти українських військових артилерію - про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати домовленості про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілюють із забороненого Мінськими угодами озброєння укріплення Збройних сил України", - ідеться у повідомленні на Facebook.

Загалом, кажуть у прес-центрі, позиції ЗСУ за добу обстріляли шість разів: "В одному випадку українські воїни давали ворогу адекватну відповідь".

Обстріли, додали у штабі, вели із мінометів, гранатометів та артилерійських систем різних калібрів.

Під вогнем опинилися укріплення поблизу Новолуганського, на Приазов'ї, на підступах до Водяного, неподалік шахти Бутівка, біля Кам'янки і Верхньоторецького.

У самопроголошеній ДНР заявили, що українські військові за добу випустили по них понад 350 боєприпасів.

11 січня у штабі АТО повідомили, що в зоні АТО посилились обстріли, троє українських військових загинули.

"Новорічне перемир'я", про яке домовилися представники України, Росії та ОБСЄ на Тристоронній контактній групі в Мінську, офіційно почалося вночі проти 23 грудня.

Як заявили у штабі АТО, бойовики порушили його вже наступного дня.

Загалом з 2014 року сторони конфлікту на Донбасі оголошували припинення вогню більше десятка разів.

Утім, жодне з них не тривало довго, а у зриві супротивники звинувачували один одного.