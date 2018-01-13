АТО: бойовики застосували артилерію
Вперше від часу оголошення перемир'я на Донбасі сепаратисти застосували проти українських військових артилерію - про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати домовленості про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілюють із забороненого Мінськими угодами озброєння укріплення Збройних сил України", - ідеться у повідомленні на Facebook.
Загалом, кажуть у прес-центрі, позиції ЗСУ за добу обстріляли шість разів: "В одному випадку українські воїни давали ворогу адекватну відповідь".
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Обстріли, додали у штабі, вели із мінометів, гранатометів та артилерійських систем різних калібрів.
Під вогнем опинилися укріплення поблизу Новолуганського, на Приазов'ї, на підступах до Водяного, неподалік шахти Бутівка, біля Кам'янки і Верхньоторецького.
У самопроголошеній ДНР заявили, що українські військові за добу випустили по них понад 350 боєприпасів.
11 січня у штабі АТО повідомили, що в зоні АТО посилились обстріли, троє українських військових загинули.
"Новорічне перемир'я", про яке домовилися представники України, Росії та ОБСЄ на Тристоронній контактній групі в Мінську, офіційно почалося вночі проти 23 грудня.
Як заявили у штабі АТО, бойовики порушили його вже наступного дня.
Загалом з 2014 року сторони конфлікту на Донбасі оголошували припинення вогню більше десятка разів.
Утім, жодне з них не тривало довго, а у зриві супротивники звинувачували один одного.