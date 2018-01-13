Білий дім: Трамп у чудовій формі

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Дональд Трамп має "бездоганне здоров'я" - про це повідомив лікар американського лідера у Білому домі після того, як йому провели перший від початку президентства медичний огляд.

За словами Ронні Джексона, військові медики оглядали пана Трампа впродовж трьох годин у п'ятницю, і все пройшло "винятково добре".

Поки що він зробив лише коротку заяву, але пообіцяв розповісти про все у деталях у вівторок.

Огляд не передбачав жодних психіатричних тестів, але після нещодавнього виходу суперечливої книги про американського президента дискусія щодо його психічного здоров'я пожвавилася.

За словами автора книги Майкла Волффа, у Білому домі Дональда Трампа сприймають як дитину, яка потребує "негайного винагородження".

У відповідь президент США сказав, що в тій книзі "повно брехні", а держсекретар Рекс Тіллерсон заперечив закиди про те, що психічний стан Дональда трампа погіршується.

Результати п'ятничного огляду перегукуються із заявою Гарольда Борнштейна - багаторічного особистого лікаря американського лідера - який перед виборами у 2015 році сказав, що його пацієнт буде "найздоровішою людиною, будь-коли обраною президентом".

Що зі здоров'ям Трампа?

Коли президент Трамп прийшов до Національного медичного центру Волтера Ріда у Бетесді, що у Меріленді, він мав гарну і погану новини для лікарів.

Найперше, гарна новина.

Він не вживає алкоголю і ніколи не вживав. Президент каже, що навчився цього від старшого брата Фреда - алкоголіка, який помер у 43 роки.

Також він не курить. "Я дивлюсь на людей, які курять, - сказав він у 2015 році. Для мене це виглядає жахливо".

Тепер погані новини.

У нещодавно опублікованій книзі вказано, що пан Трамп мав "чотири основні джерела їжі" під час кампанії.

Це були:

Фаст-фуд McDonald's

Фаст-фуд Kentucky Fried Chicken

Піца

Дієтична кола

У книзі, автором якої є колишній керівник кампанії Корі Левандовські, вказано, що обідом Трампа могли бути "два Бігмаки, два сендвічі з рибою та молочний шоколадний коктейль".

Це приблизно 2430 калорій. Рекомендована кількість калорій для чоловіка - 2500 калорій на день.

Пан Трамп, як видається, ще й не дуже вірить у спорт. Він грає у гольф, але полем пересувається на спеціальній гольф-машині.

Показники Дональда Трампа 71 рік вік 188 см Зріст

107 кг Вага

29.5 Індекс маси тіла (зайва вага)

9 кг Хотів скинути Трамп, заявляв він у 2016 році Getty

В одному з джерел вказано, що Дональд Трамп вірить у теорію про людське тіло як "батарейку, з обмеженою кількістю енергії, яку вправи тільки виснажують".

Отже, як ми і казали - це хороші та погані новини.

Як на людину з буфетом, повним печива "Віденські пальчики", картопляних чипсів та печива Oreo, Дональд Трамп, здається, перебуває в хорошому стані.

У вересні 2016 року за два місяці до виборів він оприлюднив свої медичні показники.

Загальний рівень холестерину був 169 - все, що нижче 200, вважається "бажаним". Його "хороший" та "поганий" холестерин також були у нормі.

Кров'яний тиск Трампа складав 116/70, що вважають ідеальним показником. Його печінка та щитоподібна залоза також бути у нормі. Остання колоноскопія (обстеження товстої кишки) також не показала проблем.

"Загалом, - написав його лікар Гарольд Борнштайн, - пан Трамп у прекрасній фізичній формі".

Проте лікар з Лондона Сара Кайят вважає, що Дональд Трамп випробовує долю. Його дієта, каже вона, виглядає "жахливо".

Копирайт изображения Reuters Image caption Дональд Трамп чекає на своє замовлення під час виборчої кампанії

"Він не тільки їсть їжу з високим вмістом жирів та солі, він мало вживає фруктів та овочів, адже так багато їсть інших продуктів", - каже вона.

За її словами, раціон без достатньої кількості фруктів та овочів і з великою кількістю жирів може призводити до ішемічної хвороби серця, раку та діабету.

Пан Трамп виграє від того, що не курить та не п'є, каже пані Кайят. Але вправи життєво важливі.

"Фізично неактивні люди мають удвічі вищі шанси розвитку хвороби серця у порівнянні з тими, хто займається вправами", - додала лікар.