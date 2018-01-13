Із Сирії передали про газову атаку в передмісті Дамаска

Копирайт изображения Reuters Image caption Східну Гуту оголосили зоною деескалації, але житлові квартали страждають від артобстрілу і ударів з повітря

Із Сирії надходять повідомлення про нову газову атаку в Східній Гуті, передмісті Дамаска.

Активісти передають, що жителі того району відчули характерний для зарину запах невдовзі після ракетного удару, завданого урядовими військами по Східній Гуті.

За повідомленнями лікарів, за медичною допомогою звернулися шестеро людей з ознаками отруєння газом.

Приблизно 400 тисяч жителів Східної Гути залишаються на території, обложеній урядовими військами, допомогу яким надають російські військові. ООН назвала ситуацію в Східній Гуті катастрофічною.

З початку громадянського конфлікту в Сирії у березні 2011 року його сторони неодноразово звинувачували одна одну у використанні хімічної зброї. Найчастіше йшлося про атаки із застосуванням зарину. Факти застосування зарину під час деяких атак підтвердили міжнародні організації.

Повстанці, активісти і низка країн неодноразово звинувачували у використанні зарину урядові сили, проте офіційний Дамаск послідовно заперечує звинувачення в застосуванні хімічної зброї.

Цього тижня верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн заявив, що в Східній Гуті тільки за перші десять днів 2018 року жертвами нової хвилі повітряних атак і наземних операцій стали щонайменше 85 цивільних.

Копирайт изображения Reuters Image caption Багато жителів Східної Гути страждають від недоїдання, деяким доводиться їсти корм для худоби, щоб вижити

"У Східній Гуті, де руйнівна облога спричинила гуманітарну катастрофу, житлові квартали зазнають ударів із землі і з повітря вдень і вночі. Мирні жителі змушені ховатися у підвалах будинків", - заявив Зейд Раад аль-Хусейн.

"Сьогодні не так важко, як вчора, тому що поки що не літають військові літаки, немає масованого артобстрілу... наприклад ракетами класу земля-земля, мішенню для яких є будівлі і населення Харасти", - розповів Юсуф Ібрагим, який живе у підвалі будинку в контрольованому повстанцями місті Хараста-ель-Басаль (біля Східної Гути).

"Усі жителі залишаються в підвальних приміщеннях, фактично вони живуть у підвалах через часті масовані артобстріли", - додав він.

Східна Гута є стратегічно важливою територією для всіх сторін конфлікту в Сирії.

Повстанці, що контролюють її, можуть вести звідти обстріл і завдавати ракетних ударів по житлових кварталах Дамаска, що також спричиняє жерти серед цивільних у сирійській столиці.