У ПАР громили магазини H&M через "расистську" рекламу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мережу магазинів H&M звинуватили у расизмі

Поліція Південної Африки використала гумові кулі для розгону протестувальників, які атакували магазини H&M.

Вони висловлювали незадоволення рекламою з чорношкірим хлопчиком у кофті з написом "Найкрутіша мавпа у джунглях". Компанія вибачилась за напис, проте цього виявилось недостатньо.

У суботу атакували кілька магазинів у Йоганнесбурзі та Преторії. Напади координувала ліворадикальна партія "Борці за економічну свободу", яка вважає рекламу H&M грубим проявом расизму.

Шведська компанія кілька днів тому вибачилась за рекламу, яка викликала гнів у багатьох країнах, та відкликала товар з продажу.

"Час для вибачень за расизм пройшов. Мають бути наслідки", - написав у Twitter речник партії "Борці за економічну свободу" Мбусені Ндлозі та виклав фотографії, на яких активісти вриваються в магазини H&M.

На цих та інших фотографіях видно, що протестувальники били вітрини, розкидали одяг та перевертали манекени.

Копирайт изображения TWITTER/EFFJOBURG Image caption Фотографії атак виклала партія "Борці за економічну свободу"

У поліції повідомили про кілька нападів на магазини H&M у провінції Гаутенг (у яких розташовані Йоганнесбург та Преторія). В одному випадку вкрали кілька предметів - саме у цьому торговому центрі поліція застосувала гумові кулі.

Представники партії "Борці за економічну свободу" заявляють, що магазинам H&M не місце в їхній країні та не будуть вибачатись за атаки.

У кількох країнах раніше лунали заклики бойкотувати продукцію H&M після того, як реклама шведської компанії як вірус почала ширитись в інтернеті.

Багато відомих людей та музикантів, які співпрацювали з H&M, припинили співпрацю. Зокрема, так вчинили музикант The Weeknd та репер G-Eazy.

Натомість мати хлопчика, який став моделлю для фотографії, заявила, що не вважає рекламу образливою. Вона закликала критиків H&M перестати роздмухувати скандал.