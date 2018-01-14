У 2018 році у пожежах вже загинули 95 українців
За два святкових тижні нового 2018 року внаслідок пожеж у житловому секторі України загинули вже 95 людей, а ще 50 отримали травми, повідомила служба надзвичайних ситуацій України.
Як заявляють пожежники, взимку найчастішими причинами виникнення пожеж є необережне поводження з пічним опаленням, несправні побутові прилади та перенавантаження електромережі.
За підрахунками Державної служби з надзвичайних ситуацій, загалом за 11 місяців 2017 року в пожежах в Україні загинули 1585 людей, з яких 59 були дітьми. Ще 1373 людини були травмовані.
Поки що повних даних за підсумками 2017 року ДСНС не надавала.