У 2018 році у пожежах вже загинули 95 українців

Копирайт изображения DSNS Image caption За два тижні року у пожежах загинули майже сто людей

За два святкових тижні нового 2018 року внаслідок пожеж у житловому секторі України загинули вже 95 людей, а ще 50 отримали травми, повідомила служба надзвичайних ситуацій України.

Як заявляють пожежники, взимку найчастішими причинами виникнення пожеж є необережне поводження з пічним опаленням, несправні побутові прилади та перенавантаження електромережі.

За підрахунками Державної служби з надзвичайних ситуацій, загалом за 11 місяців 2017 року в пожежах в Україні загинули 1585 людей, з яких 59 були дітьми. Ще 1373 людини були травмовані.

Поки що повних даних за підсумками 2017 року ДСНС не надавала.