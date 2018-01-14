Vogue відсторонює відомих фотографів через заяви про сексуальні домагання

Копирайт изображения PA / AFP Image caption Маріо Тестіно (ліворуч) та Брюс Вебер

Відоме видання Vogue та інші журнали мод припиняють співпрацю з фотографами Маріо Тестіно і Брюсом Вебером через звинувачення у сексуальних домаганнях до моделей-чоловіків та асистентів.

Звинувачення щодо них опублікувало видання New York Times.

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Вебер заперечує звинувачення, водночас адвокати Тестіно заявили, що обвинувачі "не можуть вважатись надійними джерелами інформації".

Видавець журналу Vogue - медіа-компанія Conde Nast заявила, що не буде працювати з цими двома фотографами "в осяжному майбутньому".

Редактор Vogue Анна Вінтор також розповіла, що звинувачення "було дуже важко чути".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Маріо Тестіно - відомий фотограф журналів мод

У компанії вже заявили, що "глибоко стурбовані" звинуваченнями.

У переданій адвокатами заяві для New York Times Вебер повністю заперечив звинувачення.

Тестіно, який у минулому працював з Кейт Мосс, Мадонною, Мішель Обамою та членами Королівської родини, у сексуальних домаганнях звинуватили 13 чоловіків - асистентів та моделей.

Газета вказала, що адвокатська фірма, яка представляє 63-літнього Тестіно, заявила про ненадійність інформації, яку надали скаржники. А багато опитаних адвокатами колишніх співробітників Тестіно не підтвердили подібних звинувачень.

"Сексуальний хижак"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Редактор Vogue Анна Вінтор та Маріо Тестіно

Події, описані в звинуваченнях проти Тестіно, датуються серединою 90-х років й стосуються обмацування та мастурбації.

Один з колишніх моделей, який працював з Тестіно на проекті Gucci, описав фотографа як "сексуального хижака".

Інші асистенти та моделі розповідають про реальні домагання, а також мастурбацію Тестіно просто перед ними.

Маріо Тестіно вигравав багато нагород, працював із найвідомішими світовими зірками та членами Королівської родини, а його фотографії часто потрапляли на обкладинки журналів.

Американського 71-літнього фотографа Брюса Вебера звинуватили 15 моделей. Вони говорять про його занадто ненормальну схильність до оголювання та сексуальної поведінки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Брюс Вебер заперечує звинувачення

Вебер часто працював з відомими світовими брендами, такими як Calvin Klein, Ralph Lauren, та Abercrombie & Fitch.

Один з чоловіків розповів про певні "дихальні вправи", які включали неадекватні дотики. Інші розповідали про намагання фотографа залізти рукою у їхні труси під час зйомок.

У спеціальній заяві на сайті Vogue Анна Вінтор заявила, що обидва фотографа є її особистими друзями й вони мають великі заслуги перед виданням.

Проте там дуже серйозно сприйняли озвучені звинувачення, а тому "ставлять співпрацю з ними на паузу в осяжному майбутньому".