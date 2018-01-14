Vogue відсторонює відомих фотографів через заяви про сексуальні домагання
Відоме видання Vogue та інші журнали мод припиняють співпрацю з фотографами Маріо Тестіно і Брюсом Вебером через звинувачення у сексуальних домаганнях до моделей-чоловіків та асистентів.
Звинувачення щодо них опублікувало видання New York Times.
Вебер заперечує звинувачення, водночас адвокати Тестіно заявили, що обвинувачі "не можуть вважатись надійними джерелами інформації".
Видавець журналу Vogue - медіа-компанія Conde Nast заявила, що не буде працювати з цими двома фотографами "в осяжному майбутньому".
Редактор Vogue Анна Вінтор також розповіла, що звинувачення "було дуже важко чути".
У компанії вже заявили, що "глибоко стурбовані" звинуваченнями.
У переданій адвокатами заяві для New York Times Вебер повністю заперечив звинувачення.
Тестіно, який у минулому працював з Кейт Мосс, Мадонною, Мішель Обамою та членами Королівської родини, у сексуальних домаганнях звинуватили 13 чоловіків - асистентів та моделей.
Газета вказала, що адвокатська фірма, яка представляє 63-літнього Тестіно, заявила про ненадійність інформації, яку надали скаржники. А багато опитаних адвокатами колишніх співробітників Тестіно не підтвердили подібних звинувачень.
"Сексуальний хижак"
Події, описані в звинуваченнях проти Тестіно, датуються серединою 90-х років й стосуються обмацування та мастурбації.
Один з колишніх моделей, який працював з Тестіно на проекті Gucci, описав фотографа як "сексуального хижака".
Інші асистенти та моделі розповідають про реальні домагання, а також мастурбацію Тестіно просто перед ними.
Маріо Тестіно вигравав багато нагород, працював із найвідомішими світовими зірками та членами Королівської родини, а його фотографії часто потрапляли на обкладинки журналів.
Американського 71-літнього фотографа Брюса Вебера звинуватили 15 моделей. Вони говорять про його занадто ненормальну схильність до оголювання та сексуальної поведінки.
Вебер часто працював з відомими світовими брендами, такими як Calvin Klein, Ralph Lauren, та Abercrombie & Fitch.
Один з чоловіків розповів про певні "дихальні вправи", які включали неадекватні дотики. Інші розповідали про намагання фотографа залізти рукою у їхні труси під час зйомок.
У спеціальній заяві на сайті Vogue Анна Вінтор заявила, що обидва фотографа є її особистими друзями й вони мають великі заслуги перед виданням.
Проте там дуже серйозно сприйняли озвучені звинувачення, а тому "ставлять співпрацю з ними на паузу в осяжному майбутньому".