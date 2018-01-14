Жителям Гаваїв помилково повідомили про ракетний удар

Копирайт изображения Twitter Image caption "Загроза наближається до Гаваїв у вигляді балістичної ракети. Негайно прямуйте в укриття. Це не навчальна тривога"

Повідомлення про наближення балістичної ракети викликало паніку на Гаваях, проте згодом з'ясували, що тривога виявилася помилковою.

Жителі Гавайських островів отримали на свої мобільні телефони попередження з текстом: "Загроза наближається до Гаваїв у вигляді балістичної ракети. Негайно прямуйте в укриття. Це не навчальна тривога".

Губернатор штату Девід Айджі вибачився перед гавайцями, пояснивши, що причиною тривоги став співробітник, який натиснув не ту кнопку.

Система попередження була введена через те, що острівний штат США потенційно перебуває в межах досяжності ракет Північної Кореї.

Теле- та радіопрограми по всьому штату були перервані записаними повідомленнями про надзвичайну ситуацію з вказівками залишатися в приміщенні.

"Якщо ви не в приміщенні, негайно знайдіть укриття в будівлі. Залишайтеся в приміщенні, не наближаючись до вікон. Якщо ви за кермом, безпечно зупиніться на узбіччі та знайдіть укриття в найближчому будинку, де вам потрібно лягти на підлогу. Ми повідомимо, коли загроза мине. Це не навчальна тривога!" - говорилося в повідомленні.

У грудні на Гаваях вперше з часів холодної війни перевірили роботу системи оповіщення про ядерний напад.

Сильна паніка

Газета Honolulu Star-Advertiser повідомила, що СМС про тривогу було розіслано владою помилково о 08:07 ранку.

Через 18 хвилин розіслали повідомлення зі спростуванням на електронну пошту. Однак повідомлення на мобільні телефони зі спростуванням загрози надійшли лише через 38 хвилин.

Служба з надзвичайних ситуацій написала в Twitter: "Немає загрози ракетного удару по Гаваям".

Губернатор Айджі заявив, що помилка сталася під час того, як відбулась одна з трьох щоденних перезмін в Державному агентстві з управління надзвичайними ситуаціями.

"Це була процедура, яка відбувається при перезміні, яку робітники проходять, щоб переконатися в тому, що система працює. І співробітник натиснув неправильну кнопку", - пояснив він.

За повідомленням каналу CNBC, повідомлення про тривогу дійсно викликало у людей сильну паніку, багато хто побіг шукати бомбосховища.

У соціальній мережі опублікували відео, на якому студенти з університету Гаваїв біжать шукати укриття після повідомлення про ракетну загрозу.

Копирайт изображения INSTAGRAM/@SIGHPOUTSHRUG VIA REUTERS Image caption "Загрози нема", - повідомлення на острові Оаху після помилкового сповіщення

Чому Гаваї напоготові?

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Тим часом ракетно-ядерна програма Північної Кореї викликають все більше занепокоєння в світі.

Минулого року КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам.

Гаваї є найближчим до північнокорейської території американським штатом.

У вересні Пхеньян провів шосте ядерне випробування.

У грудні Honolulu Star-Advertiser написала, що ракета, запущена з КНДР, може долетіти до Гаваїв за 20 хвилин.