Пожежа в Португалії забрала життя щонайменше 8 людей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Восени 2017 року у Португалії вирували руйнівні лісові пожежі

Щонайменше вісім людей загинули та кілька десятків поранені в результаті пожежі, яку спричинив вибух котла у громадському центрі на півночі Португалії.

Причиною пожежі у будівлі в містечку Віла-Нова-да-Раінья, що поблизу міста Тондела і за 260 кілометрів від Лісабона, став вибух опалювального котла. Про це повідомив мер.

Понад 60 осіб перебували в центрі, де відбувався аматорський картковий турнір. Дехто дивилися футбол по телебаченню.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, щонайменше 35 людей постраждали, шестеро з яких отримали серйозні травми. У більшості випадків це опіки та проблеми з диханням.

Декого з постраждалих доставили до лікарень у Лісабоні та Порту.

Вогонь швидко перекинувся на дах, що спричинило паніку.

Руї Абреу - один з тих, хто перебував у центрі, повідомив, що деякі люди фактично падали один на одного на сходах.

Містечко Віла-Нова-да-Раінья розташоване неподалік від міста Тондела за 260 км на північний схід від столиці країни міста Лісабон.

Міський голова Тондели Хосе Антоніо Джесус повідомив газеті Público, що в результаті пожежі утворилась велика кількість чадного газу.

Чиновник додав, що рекреаційно-культурний центр "дуже активний і це центр громади".

Десятки пожежних машин гасили полум'я впродовж години.