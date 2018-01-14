Lactalis відкликає дитяче харчування у 83 країнах через сальмонелу

Копирайт изображения AFP Image caption Lactalis розпорядилася про відкликання продукції ще в грудні. Французьким ритейлерам загрожують судові позови, якщо вони будуть продавати продукцію компанії

Понад 12 мільйонів пачок сухого молока для дитячого харчування вилучать з продажу в 83 країнах через скандал із зараженням сальмонелою на підприємстві французької компанії Lactalis.

Відкликатимуть усі партії сухого молока, вироблені на заводі, розташованому в комуні Краон на заході Франції, незалежно від дати випуску.

Гендиректор молочної компанії Еммануель Бесньє підтвердив французьким ЗМІ ступінь ризику зараження сальмонелою.

Бактерія сальмонели була виявлена ​​на молочному заводі в грудні минулого року. Компанія відразу розпочала відкликати продукцію з продажу.

Стосовно компанії вже є судові позови. Їх подали батьки, які заявили, що їхні діти погано почували себе після вживання сумішей.

Група компаній Lactalis - один з найбільших у світі виробників молочної продукції з обсягом продаж у 17 мільярдів євро на рік.

До складу Lactalis входять 246 виробництв у 47 країнах, лише у Франції на компанію працює 15 тисяч людей.

Розпорядження про відкликання продукції з продажу компанії дає вже втретє. Вони стосуються низки продуктів, що випускаються під різними назвами.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption У групі Lactalis працює 75 тисяч осіб у всьому світі

Сальмонела викликає гострі шлунково-кишкові розлади і зневоднення. Вона може становити небезпеку для життя, особливо в разі зараження немовлят.

35 випадків зараження зафіксовані у Франції, ще один підтверджено в Іспанії. Відносно ще одного епізоду в Греції ведеться розслідування.

В інтерв'ю, опублікованому у французькій газеті Journal du Dimanche, глава Lactalis Еммануель Бесньє відкинув звинувачення в тому, що його компанія намагалася приховати факти зараження сальмонелою на одному зі своїх підприємств.

Він обіцяв сприяти офіційному розслідуванню, а також пообіцяв, що всім постраждалим виплатять компенсацію.

Копирайт изображения AFP Image caption Французькі медіа повідомляють, що у вересні державна інспекція перевіряла завод і визнала його безпечним

У заяві компанії йдеться, що зараження спричинили ремонтні роботи на молочному заводі Celia в комуні Краон на північному заході Франції.

Міністр сільського господарства Франції повідомив, що на період розслідування заборонять продаж всієї продукції цього молочного заводу.

Уряд країни попередив компанію, що її чекає штраф за те, як вона поводилася під час цього скандалу.

Подібні заходи можуть вжити й щодо кількох великих торгових мереж, в магазинах яких продукція фірми продовжувала продаватися всупереч попередженню.