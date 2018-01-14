У Туреччині літак викотився зі смуги і завис над морем

Копирайт изображения Reuters Image caption Літак зійшов зі злітної смуги з невідомих причин

Пасажирський реактивний літак зісковзнув зі злітно-посадкової смуги в турецькому аеропорту і завис в урвищі над морем.

Літак авіакомпанії Pegasus Boeing 737-800 зі 162 пасажирами та шістьма членами екіпажу прямував із Анкари, і зробив посадку у Трабзоні на узбережжі Чорного моря.

Усіх, хто був на борту евакуювали, повідомив губернатор провінції Юкел Явуз. Про травмованих не повідомляли.

Чиновники зазначили, що вставновлюють причини аварії.

Державне агентство Anadolu повідомило, що люди на борту почали панікувати, коли літак з невідомих причин ледь скотився у воду.

На фото з місця події видно лайнер, який зупинився носом на схилі моря за кілька метрів від води.

Пасажири повідомляють, що на борту "була паніка, люди кричали".

Аеропорт не працював кілька годин, поки виясняли обставини інциденту.