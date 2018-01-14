Президент Шрі-Ланки залишить заборону на продаж алкоголю жінкам
Президент Маїтріпала Сірісена заявив, що не дозволить жінкам на Шрі-Ланці купувати алкоголь на законних підставах.
Він уточнив, що наказав уряду відкликати реформу, яка дозволила б жінкам працювати там, де продають алкоголь, не отримуючи дозволу влади.
Президент розповів, що дізнався про скасування заборони на алкоголь для жінок із газет.
У середу уряд оголосив, що вніс зміни до закону 1955 року, погодившись з тим, що він дискримінує жінок.
Критики ж звинуватили президента у тому, що він не ставиться до гендерної рівності серйозно.
"Це стосується не лише архаїчного закону про сексизм, а й архаїчну сексистську систему, в якій цей закон є ще одним інструментом контролю", - написав блогер Шрі-Ланки.
Раніше міністр фінансів Мангала Самаравера заявив, що подібні закони перешкоджають розвитку країни, і їхнє скасування є одним з ключових завдань влади.
Втім, прихильники закону побоюються, що зміни можуть призвести до зростання кількості жінок, які випивають.
На Шрі-Ланці більшість жінок не вживає алкоголь через традиції та вважає, що це суперечить культурі країни.