Президент Шрі-Ланки залишить заборону на продаж алкоголю жінкам

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Президент Маїтріпала Сірісена заявив, що не дозволить жінкам на Шрі-Ланці купувати алкоголь на законних підставах.

Він уточнив, що наказав уряду відкликати реформу, яка дозволила б жінкам працювати там, де продають алкоголь, не отримуючи дозволу влади.

Президент розповів, що дізнався про скасування заборони на алкоголь для жінок із газет.

У середу уряд оголосив, що вніс зміни до закону 1955 року, погодившись з тим, що він дискримінує жінок.

Копирайт изображения AFP Image caption На Шрі-Ланці за останні кілька років різко збільшилася кількість жінок, які вживали алкоголь нелегально, заявляв у 2016 році президент країни Маїтріпала Сірісена.

Критики ж звинуватили президента у тому, що він не ставиться до гендерної рівності серйозно.

"Це стосується не лише архаїчного закону про сексизм, а й архаїчну сексистську систему, в якій цей закон є ще одним інструментом контролю", - написав блогер Шрі-Ланки.

Раніше міністр фінансів Мангала Самаравера заявив, що подібні закони перешкоджають розвитку країни, і їхнє скасування є одним з ключових завдань влади.

Втім, прихильники закону побоюються, що зміни можуть призвести до зростання кількості жінок, які випивають.

На Шрі-Ланці більшість жінок не вживає алкоголь через традиції та вважає, що це суперечить культурі країни.