В Перу стався землетрус магнітудою 7.1

Копирайт изображения Reuters

Через потужний землетрус на тихоокеанському узбережжі південно-західного Перу, принаймні одна людина загинула, 65 людей поранені, багато будинків зруйновані.

Землетрус стався за 40 км на північний захід від Акарі на глибині 36 км.

Постраждали регіони Арекіпа, Іка та Аякучо.

Чиновники уточнили, що чоловік у місті Яука загинув через те, що на нього впало каміння.

Копирайт изображения EPA

Президент Педро Пабло Кучинський заявив, що рятувальні команди вирушили до місця події, аби оцінити масштаби руйнувань.

Найбільше постраждали райони в сільській місцевості, зруйновані деякі дороги. Повідомляють про те, що в деяких населених пунктах немає електроенергії.

За попередніми даними, 17 людей зникли безвісти в одній із шахт.

Гуманітарну допомогу планують доправити військовим літаком.