Сеул та Пхеньян обговорюють участь артистів в Олімпіаді-2018

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Північна та Південна Кореї обговорюють план Пхеньяна про відправку артистів на зимові Олімпійські ігри в лютому 2018 року.

Раніше Північна Корея погодилася відправити спортсменів на Олімпіаду, що знизило суттєву напруженість між двома країнами, яка виникла через ядерну програму.

Сеул запропонував ширше обговорити участь Північної Кореї в Олімпійських іграх-2018 у понеділок. Проте Пхеньян замість цього запропонував обговорити лише присутність артистів.

Сторони обговорять можливість участі північнокорейського жіночого вокально-інструментального ансамблю Moranbong.

Південна Корея підштовхує Північну взяти участь в зимових іграх, які отримали назву "Мирна Олімпіада". На думку Сеулу, це шанс покращити відносини між двома сусідніми країнами.

Обидві сторони вже зустрічались в прикордонному містечку Панмунджом в демілітаризованій зоні. Після цієї зустрічі офіційний Сеул повідомив про те, що Північна Корея відправить спортсменів на зимові Олімпійські ігри в лютому 2018 року.

До олімпійської делегації КНДР увійдуть спортсмени, чиновники та група вболівальників.