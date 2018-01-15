Сеул та Пхеньян обговорюють участь артистів в Олімпіаді-2018
Північна та Південна Кореї обговорюють план Пхеньяна про відправку артистів на зимові Олімпійські ігри в лютому 2018 року.
Раніше Північна Корея погодилася відправити спортсменів на Олімпіаду, що знизило суттєву напруженість між двома країнами, яка виникла через ядерну програму.
Сеул запропонував ширше обговорити участь Північної Кореї в Олімпійських іграх-2018 у понеділок. Проте Пхеньян замість цього запропонував обговорити лише присутність артистів.
- КНДР поїде на зимову Олімпіаду-2018
- Сеул запропонував КНДР обговорити Олімпіаду в Пхьончхані
- КНДР відновила телефонну лінію з Сеулом, щоб обговорити Олімпіаду
Сторони обговорять можливість участі північнокорейського жіночого вокально-інструментального ансамблю Moranbong.
Південна Корея підштовхує Північну взяти участь в зимових іграх, які отримали назву "Мирна Олімпіада". На думку Сеулу, це шанс покращити відносини між двома сусідніми країнами.
Обидві сторони вже зустрічались в прикордонному містечку Панмунджом в демілітаризованій зоні. Після цієї зустрічі офіційний Сеул повідомив про те, що Північна Корея відправить спортсменів на зимові Олімпійські ігри в лютому 2018 року.
До олімпійської делегації КНДР увійдуть спортсмени, чиновники та група вболівальників.