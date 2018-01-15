Від вибухів в Багдаді загинуло щонайменше 35 людей

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Як мінімум 35 людей загинуло в результаті подвійного вибуху в Багдаді, спричиненого смертниками. Це вже другий напад за останні три дні.

Ще 90 людей були поранені після цих вибухів на площі Таяран в центрі міста.

Міністр внутрішніх справ Іраку заявив, що кількість загиблих може зрости.

У Багдаді майже щодня відбуваються бомбардування та збройні напади після того, як угруповання "Ісламська держава" охопила ще більше території країни в 2014 році.

Однак темп нападів знизився після поразки угрупування в грудні 2017 року.

У суботу пролунав вибух, спричинений смертником, на контрольному пункті в північній частині міста.

У поліції заявили, що в його результаті загинуло п'ятеро людей.