Від вибухів в Багдаді загинуло щонайменше 35 людей
Як мінімум 35 людей загинуло в результаті подвійного вибуху в Багдаді, спричиненого смертниками. Це вже другий напад за останні три дні.
Ще 90 людей були поранені після цих вибухів на площі Таяран в центрі міста.
Міністр внутрішніх справ Іраку заявив, що кількість загиблих може зрости.
У Багдаді майже щодня відбуваються бомбардування та збройні напади після того, як угруповання "Ісламська держава" охопила ще більше території країни в 2014 році.
Однак темп нападів знизився після поразки угрупування в грудні 2017 року.
У суботу пролунав вибух, спричинений смертником, на контрольному пункті в північній частині міста.
У поліції заявили, що в його результаті загинуло п'ятеро людей.