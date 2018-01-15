Копирайт изображения AFP Image caption Актриса написала нового листа

Французька кіноактриса Катрін Денев вибачилась перед жертвами сексуального насильства після написаного нею відкритого листа на цю тему.

Вона сказала, що їй шкода, якщо вона якимось чином їх образила.

"Я щиро підтримую всіх жертв цих жахливих дій, яких міг образити зміст опублікованого в Le Monde листа. Саме їм і лише їм я адресую свої вибачення", - каже Катрін Денев в листі, опублікованому в неділю на сайті французького видання Liberation.

Актриса каже, що в попередньому листі не було нічого такого, що б схвалювало переслідування. Інакше, вона б цей текст не підписала.

Минулого тижня вона разом з сотнею відомих француженок підписалася під відкритим листом, у якому попередили про небезпеку нового "пуританізму", який спалахнув внаслідок нещодавніх секс-скандалів та звинувачень у домаганнях.

Цей лист опублікували в газеті Le Monde минулого вівторка, його підписали письменниці, актори та вчені.

Про що був лист?

В листі автори підкреслюють, що боротьба проти домагань та зловживання владою деяких чоловіків є виправданою та потрібною. Однак постійні звинувачення вже вийшли з-під контролю.

"Чоловіків покарали без розбору, звільнили з роботи лише за те, що вони торкнулися чийогось коліна або ж намагалися когось поцілувати", - говорять автори.

При цьому вони додають: "Зґвалтування - це злочин, але намагання спокусити когось, нехай і наполегливі чи незграбні - ні. Як і намагання чоловіків бути галантними не є шовінізмом".

На їх думку, такий підхід створює образ беззахисних жінок, які є вічними жертвами.

Хто підписав?

Денев - найвідоміша з тих, хто підписав цей лист.

Серед інших 99 жінок є також видатні люди, зокрема, актриса Крістін Буассон, журналістка Елізабет Леві, порноактриса Ляе Бріджит та письменниця Катрін Мілле.

Також лист підписали менш відомі люди зі сфери медіа, мистецтва та наукових кіл.

"Як жінки, ми не бачимо себе у такому фемінізмі, який, окрім засудження зловживань, просуває ненависть до чоловіків та сексуальності", - йдеться у тексті.

Яка була реакція?

Цей лист викликав хвилю дебатів у Франції.

Відразу після його публікації група з 30 феміністок оприлюднили заяву, в якій звинуватили Денев та інших авторів в бажанні "закрити" скандали навколо продюсера Гарві Вайнштейна та "вилити зневагу" до жертв сексуального насилля.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хвилю скандалів викликали звинувачення проти продюсера Гарві Вайнштейна

Багато хто висловив гнів і розчарування в соціальних медіа. Один користувач Twitter у Франції пошкодував через нездатність жінок говорити одним голосом.

Денев - активістка?

Катрін Денев знялася в більш ніж 100 фільмах, починаючи з 1957 року. Номінувалася на "Оскар".

74-річна актриса не є великою активісткою серед зірок. Однак, минулого року висловилася проти кампаній цькування у соцмережах чоловіків, яких звинуватили у домаганнях.

Жінки та чоловіки по всьому світу писали свої історії про те, як вони стали жертвами сексуального домагання, під тегом #MeToo.

Рух набрав обертів після скандалу довкола голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна, якого багато акторок звинуватили у сексуальних домаганнях.

Сам він відкидає звинувачення у тому, що мав секс без згоди жінок, але визнає, що його дії "спричинили багато болю".