Президент Трамп: "Я не расист"

Копирайт изображения Getty Images

Президент США Дональд Трамп заперечив, що він є расистом після бурхливої реакції на слово "смердюча діра" (англ. - shithole), яке він начебто вжив щодо опису мешканців африканських країн.

За повідомленням, Дональд Трамп використав цей термін минулого тижня на нараді з питань імміграційної реформи в Овальному кабінеті.

"Я не расист, я людина з найменш расистськими поглядами, з якою ви коли-небудь розмовляли", - сказав президент США журналістам у неділю у гольф-клубі у Флориді.

Що саме сказав президент?

За словами деяких сенаторів, на нараді Дональд Трамп назвав Сальвадор, Гаїті та держави Африки, словом shithole. "Навіщо нам потрібно, щоб до нас приїжджали всі ці люди зі смердючих дір?" - цитували пана Трампа учасники наради, серед яких були члени конгресу від обох партій.

Білий дім не заперечив, що такі слова були сказані.

На думку пана Трампа, американська імміграційна система повинна надавати перевагу вихідцям з успішних країн - зокрема він згадав Норвегію, з прем'єр-міністром якої зустрічався напередодні.

"Деякі вашингтонські політики вважають за краще відстоювати інтереси закордонних країн, але президент Трамп завжди буде боротися за інтереси американського народу", - зауважив прес-секретар Білого дому Радж Шах.

Реакція на висловлювання

Африканський союз вимагає від президента США вибачень за ці слова.

Представництво Африканського союзу у Вашингтоні висловило "шок, занепокоєння та обурення" й заявило, що адміністрація Дональда Трампа неправильно розуміє африканців.

"Його не можна назвати інакше, аніж "расист". Неприпустимо цілі країни та континенти називати "смердючими дірами", - заявив у Женеві представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл.

"Я думаю, ця людина, цей президент, тягне нас у минуле, - сказав в інтерв'ю телеканалу АВС конгресмен від штату Джорджія Джон Льюїс, який свого часу брав активну участь в американському русі захисту громадянських прав. - Я думаю, що він расист".

Копирайт изображения Reuters Image caption Сенатор Дік Дурбін на нараді сидів поруч з Дональдом Трампом і чув, що він сказав

Сенатор-демократ Дік Дурбін звинуватив президента в "сповнених ненависті, мерзенних і расистських" заявах, які він озвучив на нараді.

Деякі сенатори-республіканці, які були присутні на цій зустрічі, заявили, що не пам'ятають, щоб президент казав такі речі.

Однак низка інших сенаторів - республіканців і демократів - підтвердили, що чули ці слова або безпосередньо з вуст Трампа, або у переказі своїх колег.

Ліндсі Грем, сенатор від Республіканської партії, який був присутній на тій нараді, не став заперечувати, що Дональд Трамп сказав цю фразу.

"Після заяви президента я вчора безпосередньо йому висловив свою думку. Президент і всі присутні на зустрічі знають, що я сказав і що я відчував", - заявив сенатор Грем.

Раніше сам Дональд Трамп намагався заперечувати, що на нараді в Овальному кабінеті назвав країни Африки "смердючими дірами".

"На зустрічі DACA я вжив різкі висловлювання, але не такі", - написав Трамп в Twitter після скандалу, що вибухнув.