У Києві від кору вакцинували 11 тисяч дітей

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З 10 по 14 січня у столиці від кору вакцинували 10 763 дитини, заявила директора Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург на брифінгу.

"Якщо такими темпами ми завершимо цю кампанію, то точно можемо говорити про позитивні результати", - сказала вона і додала, що вакцинаційні кабінети працювали усі вихідні.

Пані Гінзбург наголосила, що щеплення - єдиний метод профілактики кору. Для дітей, незалежно від того планова чи позапланова, вакцинація є безкоштовною. Щеплення дорослих відбувається за їхній рахунок.

"Якщо в середу і четвер реєструвалася найбільша кількість випадків кору, то уже в п'ятницю і на вихідні зменшилась кількість зареєстрованих захворілих - на ранок 87 осіб. 66 - це випадки серед дітей", - сказала вона.

Керівник столичного Департаменту охорони здоров'я додала, що на ранок понеділка госпіталізували 15 людей, серед них 10 дорослих і п'ятеро дітей, їхній стан не є важким.

Також у Києві зафіксували незначне зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ, але воно нижче в 2,1 раза за епідпоріг. Зокрема, за словами пані Гінзбург, за другий тиждень 2018 року в Києві на грип та ГРВІ захворіло 14 тисяч людей.

Епідемії немає?

У київському Департаменті охорони здоров'я наголосили, що про епідемію кору у столиці не йдеться.

"КМДА здійснені заходи щодо зменшення захворюваності на кір, і ми маємо позитивні наслідки", - сказала Валентина Гінзбург.

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Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан пояснив, що карантин при корі як повітряно-крапельній інфекції не впроваджується. Вживаються лише обмежувальні посилені заходи протиепідемічного характеру.

"На сьогодні обмежувальні заходи протиепідемічного характеру введені у 53 колективах. Це 32 школи та гімназії та 19 випадків у дитячих садках", - сказав пан Рубан.

Чи пустять до школи?

Директор Департаменту освіти та науки, молоді та спорту Олена Фіданян запевнила, що навіть якщо дитина не є щепленою проти кору, вона може відвідувати навчальні заклади.

"Дитину не можуть не пускати до школи, бо це гарантує Конституція. Дитину можуть не пустити лише в тому випадку, коли в неї є яскраво-виражені ознаки захворювання. Тоді її забирає до медичного кабінету медсестра і телефонують батькам", - розповіла пані Фіданян.

"Питання має стояти у тому, що відповідальність за життя дітей несуть батьки. Це звучить так: захистіть свою дитину. Освітяни, як і медики лише проводять роз'яснювальну роботу", - додає керівник київського Департаменту освіти.

Вона припустила, що у деяких школах може бути запроваджено дистанційне навчання. За словами пані Фіданян, ця форма навчання використовується впродовж кількох років і може бути організована у різний спосіб - онлайн, електронною поштою чи телефоном.

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Навчання з дому

Через ситуацію з захворюваністю на кір деякі школи Одеси з наступного тижня почнуть впроваджувати практику відеоуроків для дітей, яких із 22 січня не допускатимуть до шкільних занять через відсутність щеплень від кору. Про це повідомила у Facebook директор департаменту освіти й науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Раніше в одеських школах до 22 січня продовжили канікули. Таке рішення ухвалили, щоби забезпечити 21-денну перерву в контактах школярів, а також для надання можливості вакцинації дітей проти кору.

А 28 грудня минулого року міська комісія з надзвичайних ситуацій постановила заборонити відвідувати дитячі садки і школи нещепленими від кору дітьми.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, у 2017 році в Одесі на кір захворіли 744 людини. 93% з них не були щеплені від кору.