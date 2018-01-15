Рада у вівторок хоче схвалити закон про деокупацію Донбасу

Копирайт изображения UNIAN Image caption Розгляд проектів щодо Донбасу у жовтні супроводжувався бійками

Верховна Рада у вівторок почне роботу з розгляду у другому читанні проекту щодо "деокупації Донбасу", заявив спікер Ради Андрій Парубій.

"Почнемо роботу завтра саме з цього документа - законопроекту щодо деокупації Донбасу", - заявив пан Парубій на погоджувальній нараді з лідерами фракцій.

При цьому він передбачив, що його розгляд не буде швидким, адже між першим та другим читанням до нього подали 673 поправки.

"374 з них комітет відхилив, тому важко передбачити, скільки часу займе розгляд і схвалення документу", - додав Андрій Парубій.

Він сподівається, що за документ проголосуть "до обіду".

Ще на початку жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський проект закону про особливості політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

Документ неофіційно назвали "про деокупацію Донбасу".

Суперечливий проект

Проект закону спровокував суперечки у Раді та навіть призвів до бійок серед депутатів.

У запропонованому Порошенком документі Росію через дії на Донбасі визнають "агресором та окупантом".

Для цього Росія, як йдеться у проекті, застосовує регулярні війська, радників та інструкторів, а також "заслані, створені, контрольовані озброєні банди та групи…. встановивши окупаційну владу РФ".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Автор проекту - президент

Росія послідовно заперечує присутність своїх військ на Донбасі.

Проект президента проголошує окремі райони Донбасу окупованою територією, а головною метою державної політики із забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями називає їхнє звільнення та встановлення територіальної цілісності.

У президентському проекті вже немає посилання на проведення АТО, що триває на Донбасі від квітня 2014 року.

Натомість військову операцію на Донбасі тепер називають "заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях".

Для цієї операції на Донбасі весь особовий склад, зброя та всі можливі силові підрозділи підпорядковуються Об'єднаному оперативному штабу ЗСУ.

У проекті закону в перехідних положеннях Верховна Рада дає згоду використовувати ЗСУ для "стримування та відсічі російської збройної агресії" в Донецькій та Луганській областях.

Мінські угоди та Крим

Найбільше суперечок спричинила частина перша статті 7 законопроекту, де згадувалось зобов'язання виконувати Мінські угоди. Ці положення з документа пообіцяли прибрати.

У проекті наголошувалось, що він не несе ніякої шкоди "суверенному праву України на тимчасово окуповану РФ територію Автономної республіки Крим".

Копирайт изображения Reuters Image caption Депутати хочуть вказати у законі про перспективу деокупації Криму

Член парламенту від БПП Рефат Чубаров під час обговорення проекту обіцяв, що до другого читання у документі з'явиться положення про деокупацію Криму.

Також до проекту планують внести чітку дату початку окупації Росією Донбасу.

Через занадто суттєві поправки до проекту закону його розгляд затягнувся.

Як розповідають у кулуарах парламенту, деякі формулювання можуть виявитись наскільки різкими, що його не підтримають західні партнери України.

Через велику кількість поправок та тривалі суперечки щодо норм закону наразі важко прогнозувати, якими будуть фінальні формулювання закону.