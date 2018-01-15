Скандал у дитячій лікарні Боярки: чи був п'яним хірург?

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У Київській обласній дитячій лікарні у місті Боярка напередодні стався скандал. Батьки кажуть, що хірург там п'яним ставив діагнози.

Лікар твердить, що був тверезим. Тест його подиху через 13 годин після інциденту виявися чистим, повідомила поліція.

"Перегар на всю кімнату"

В неділю ввечері до лікарні Боярки з температурою, болем у животі та нудотою привезли дівчинку. Її батько Володимир Родіков стверджує, що у відділенні їх прийняв п'яний хірург, а в лікарні у цей час святкували Старий Новий рік.

За словами батьків, від лікаря "несло перегаром", він поводився неадекватно і без збору аналізів відразу запропонував поставити дитині крапельницю з розчином глюкози.

Вони викликали поліцію.

Копирайт изображения facebook.com/rodikovvladimir Image caption Фото заяви про стан алкогольного сп'яніння лікаря

"Я написав заяву, що хірург дитячої лікарні п'яним намагається провести огляд дітей і ставити їм діагнози. Тепер нехай вирішують, що робити", - розповів пан Родіков.

Їхати здавати тест на алкоголь лікар відмовився, стверджує батько. "Коли поліцейський говорив йому, що потрібно проїхати для перевірки, лікар не розумів, хто перед ним і говорив, що поїде тільки з представниками влади", - каже пан Родіков.

Позиція МОЗ

Історію про свій візит до лікарні у Боярці і відео з лікарем чоловік розмістив у Facebook і на нього вже відреагувала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, у лікарні створили робочу комісію для розслідування інциденту.

"Дисциплінарні стягнення чи будь-які інші рішення у справі цього лікаря прийматиме керівництво медичного закладу, у якому він працює", - повідомила чиновниця.

Пані Супрун оприлюднила у Facebook позицію МОЗ.

"Водій, який сідає за кермо у нетверезому стані, ще до можливого факту спричинення ДТП чи завдання комусь будь-якої шкоди, якщо його зупинить поліція, відповідатиме перед законом. Так само і лікар, який у нетверезому стані виконує свої службові обов'язки - лікує людей - повинен відповісти за свої дії", - заявила керівниця МОЗ.

Обстеження через 13 годин

Приблизно через 13 годин після інциденту лікар все ж пройшов тест на алкогольне сп'яніння.

В головному управлінні Нацполіції у Київській області заявили, що звинувачення не підтвердились - хірург був тверезим.

Поліція оприлюднила документи з обстеження, де йдеться, що станом на 10:20 ранку ознак сп'яніння у лікаря не було. Він виглядав охайно, мав рівну ходу, "перегару" не було, дослідження подиху теж показали відсутність алкоголю.

При цьому, за цими ж документами, аналіз крові чи сечі у хірурга не брали.

Лікарі обласної дитячої лікарні Боярки від спілкування з журналістами відмовились. Головлікар була на лікарняному, її заступниця не брала слухавки, а керівник хірургії заявив, що ім'я хірурга є лікарською таємницею і відмовився надавати його контакти.

Проте, запевнив він, комісія лікарні у всьому розбереться.