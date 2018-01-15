Українці готові на компроміси заради миру на Донбасі - опитування

Копирайт изображения UNIAN Image caption Зруйнований під час обстрілу на Донбасі будинок

Більшість українців погоджуються на певні компроміси заради миру на Донбасі, проте не готові досягати його будь-якою ціною.

Про це свідчить опитування громадської думки фондом "Демократичні ініціативи" та центром Разумкова на замовлення посольства Нідерландів.

Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують 18% населення.

На мир "за будь-яку ціну" погоджуються 18% опитаних. Майже половина населення - 49% - вважає, що "заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі".

Як вказують автори дослідження, готовність до компромісів знижується з віддаленням від зони бойових дій.

Соціологи запропонували на вибір сім умовних компромісів, які могли б допомогти вирішити конфлікт на Донбасі. І жодного з них не підтримала більшість опитаних.

Якщо б проблему вирішило ухвалення закону про нейтральний і позаблоковий статус України, на це погодилися б 32%, а 41% опитаних вважають це неприйнятним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жоден із названих соціологами компромісів українці не підтримали

На закріплення у Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської погодились би майже 29%, а "проти" - майже 48%.

На внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної мови заради миру погодилися б 28%, а 49% - "проти" такого компромісу.

Згоду на особливі політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних територій з Росією заради миру дали б 20%, а не дали б - 49%.

Різко негативно українці висловлюються щодо повної амністії для всіх учасників бойових дій проти українських військ - 58% "проти" і 16% - "за".

Проведення місцевих виборів на умовах, яких вимагають бойовики, не підтримують 63%, а "за" - 12%.

"Проти" формування місцевої поліції, судів та прокуратури в ОРДЛО винятково з місцевих представників висловились 55%, а "за" - 17%.

Опитування проводили з 15 до 19 грудня у всіх регіонах України, окрім Криму та окремих районів Донбасу.