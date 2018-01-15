Українці готові на компроміси заради миру на Донбасі - опитування

  • 15 січня 2018
донецьк Копирайт изображения UNIAN
Image caption Зруйнований під час обстрілу на Донбасі будинок

Більшість українців погоджуються на певні компроміси заради миру на Донбасі, проте не готові досягати його будь-якою ціною.

Про це свідчить опитування громадської думки фондом "Демократичні ініціативи" та центром Разумкова на замовлення посольства Нідерландів.

Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують 18% населення.

На мир "за будь-яку ціну" погоджуються 18% опитаних. Майже половина населення - 49% - вважає, що "заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі".

Як вказують автори дослідження, готовність до компромісів знижується з віддаленням від зони бойових дій.

Соціологи запропонували на вибір сім умовних компромісів, які могли б допомогти вирішити конфлікт на Донбасі. І жодного з них не підтримала більшість опитаних.

Якщо б проблему вирішило ухвалення закону про нейтральний і позаблоковий статус України, на це погодилися б 32%, а 41% опитаних вважають це неприйнятним.

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Image caption Жоден із названих соціологами компромісів українці не підтримали

На закріплення у Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської погодились би майже 29%, а "проти" - майже 48%.

На внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної мови заради миру погодилися б 28%, а 49% - "проти" такого компромісу.

Згоду на особливі політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних територій з Росією заради миру дали б 20%, а не дали б - 49%.

Різко негативно українці висловлюються щодо повної амністії для всіх учасників бойових дій проти українських військ - 58% "проти" і 16% - "за".

Проведення місцевих виборів на умовах, яких вимагають бойовики, не підтримують 63%, а "за" - 12%.

"Проти" формування місцевої поліції, судів та прокуратури в ОРДЛО винятково з місцевих представників висловились 55%, а "за" - 17%.

Опитування проводили з 15 до 19 грудня у всіх регіонах України, окрім Криму та окремих районів Донбасу.

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