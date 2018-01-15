Літаки Британії перехопили два бомбардувальники Росії

Копирайт изображения MOD Image caption Королівським ВПС раніше вже доводилось перехоплювати російські бомбардувальники над Північним морем, як от під час операції 2015 року

Військово-повітряні сили Великої Британії перехопили два російські бомбардувальники над Північним морем, коли ті наблизились до "зони інтересів" Сполученого королівства, повідомили у ВПС Британії.

Два винищувачі "Тайфун" вилетіли з військової бази Лоссімут, що в Шотландії, в понеділок зранку.

Російські бомбардувальники не увійшли до суверенного повітряного простору Великої Британії, повідомив Речник Королівських ВПС .

Він додав: "За російськими літаками стежили з дружніх нам країн, а згодом повітряні сили перехопили їх над Північним морем. Російські військові літаки не змогли перетнути суверенний повітряний простір Британії".

Такі повітряні інциденти в період напружених відносин між Заходом і Росією бувають досить часто. Час від часу російські бомбардувальники вивчають повітряний простір країн-членів НАТО.

Минулого травня винищувачі ВПС Британії були підняті з Лоссімута, коли два російські літаки увійшли до повітряного простору Сполученого Королівства.

Повітряні сили також відправляли літаки для спостереження за двома російськими Ту-160, які пролетіли поруч з повітряний простором Британії у лютому 2017.