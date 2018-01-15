У Каліфорнії авто залетіло на другий поверх будинку

Копирайт изображения Reuters Image caption Автівка влетіла на другий поверх будинку

У Каліфорнії автомобіль залетів на верхній поверх офісної будівлі - після того, як врізався у дорожній відбійник.

Аварія сталася вранці в неділю.

Обидві людини, які перебували в авто, отримали незначні травми.

Поліція розповіла американським ЗМІ, що водій нібито вживав наркотики і перебуває в лікарні під наглядом.

Одна людина змогла вибратися з машини самотужки, а інша - застрягла там і понад годину чекала, поки не прибули рятувальники.

Також в результаті аварії зайнявся невеликий вогонь, який загасили пожежники.

Саме вони поширили світлини й оновлювали інформацію протягом дня. Зокрема, виклали фото того, як машину витягають з будівлі.

Пропустити Twitter допис , автор: @OCFA_PIO OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk — OCFA PIO (@OCFA_PIO) 14 січня 2018 р.

Інцидент стався в місті Санта-Ана, що за 56 км на південь від Лос-Анджелеса.