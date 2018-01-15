У Каліфорнії авто залетіло на другий поверх будинку
У Каліфорнії автомобіль залетів на верхній поверх офісної будівлі - після того, як врізався у дорожній відбійник.
Аварія сталася вранці в неділю.
Обидві людини, які перебували в авто, отримали незначні травми.
Поліція розповіла американським ЗМІ, що водій нібито вживав наркотики і перебуває в лікарні під наглядом.
Одна людина змогла вибратися з машини самотужки, а інша - застрягла там і понад годину чекала, поки не прибули рятувальники.
Також в результаті аварії зайнявся невеликий вогонь, який загасили пожежники.
Саме вони поширили світлини й оновлювали інформацію протягом дня. Зокрема, виклали фото того, як машину витягають з будівлі.
Інцидент стався в місті Санта-Ана, що за 56 км на південь від Лос-Анджелеса.