МЗС Угорщини: Україна готує нові обмеження прав нацменшин

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в ефірі одного з угорських телеканалів заявив, що Україна готує "нові обмеження" щодо національних меншин. Текст заяви оприлюднили на порталі головного дипвідомства Угорщини.

"Замість того, щоб пом'якшити конфлікт, Україна зробила подальші пропозиції щодо обмеження використання мови й громадянства. Наприклад, буде обов'язковим відображати український переклад діалогів під час театральних постановок, й угорські газети також повинні публікуватися двома мовами", - заявив пан Сіярто.

Очільник МЗС додав: "Уряд Угорщини буде виступати проти цих заходів з тією ж рішучістю, що і проти українського закону "Про освіту".

Відносини між Україною та Угорщиною стали напруженими через ухвалення нового українського закону про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Норма закону щодо мови освіти викликала критику в угорської верхівки.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На державних органах влади у деяких районах Закарпаття висять українські та угорські прапори

11 грудня 2017 року Венеціанська комісія опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас Венеціанська комісія не підтримала звинувачення Угорщини щодо обмеження прав нацменшин.

"Рекомендації Комісії не містять вимоги змінювати статтю 7 закону про освіту. Була підтримана позиція України щодо того, що моделі навчання для національних меншин будуть уточнені в законі про загальну середню освіту та інших нормативних актах", - повідомила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич одразу після засідання.

У законі йдеться, що навчатися рідною мовою в Україні представники нацменшин зможуть у дитячому садку та у початковій школі (1-4 класи).

У старших класах їм потрібно буде перейти на українську мову.

Водночас мову меншини можна буде викладати як окремий предмет. Також мовою меншини можуть викладати національну історію та літературу.

Закон передбачає перехідний період - початок викладання предметів українською мовою у середній школі має відбутись не пізніше 2020 року.