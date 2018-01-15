Померла солістка гурту Cranberries Долорес О'Ріордан

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У Лондоні померла солістка ірландського гурту Cranberries Долорес О'Ріордан. Їй було 46 років. Причину смерті співачки поліція не розголошує.

Відомо, що її тіло знайшли у номері лондонського готелю. Як ідеться в офіційній заяві представників співачки, вона була у Лондоні на сесії звукозапису.

"Її рідні вражені раптовою звісткою і вимагають не втручатися у сімейні справи в цей складний час", - йдеться у заяві.

Долорес О'Ріордан здобула всесвітню популярність як солістка групи Cranberries. У 1994 році вона виконала одну з найвідоміших композицій колективу під назвою Zombie, яка швидко посіла перші місця у національних музичних чартах Австралії, Франції, Німеччини, Бельгії та інших країн.

У 2003 році О'Ріордан почала сольну кар'єру. Зокрема, вона записала пісні до фільму Мела Гібсона "Страсті Христові".

О'Ріордан 20 років прожила у шлюбі з колишнім тур-менеджером гурту Duran Duran Доном Бертоном, у подружжя народилися троє дітей.

Проблеми зі здоров'ям

У 2017 році Cranberries оголосили про початок світового турне, яке повинно було охопити, у тому числі, Британію і США.

Однак у травні минулого року, в розпал туру по Європі, група була змушена скасувати концерти через проблеми зі здоров'ям у О'Ріордан. На сайті гурту повідомляли, що в співачки проблеми зі спиною.

У грудні О'Ріордан написала на своїй сторінці у Facebook, що почувається добре і що нещодавно виконала кілька пісень на святі журналу Billboard в Нью-Йорку.