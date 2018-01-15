Тисячу молодих данців звинувачують в розповсюдженні порно у Facebook

Копирайт изображения LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images Image caption Користувачі соцмереж

У Данії поліція звинуватила близько тисячі молодих людей у поширенні матеріалів сексуального характеру.

За даними правоохоронців, через Facebook Messenger вони обмінювалися відеозаписами сексу 15-річних підлітків. У данській поліції наголосили, що це може дорівнювати поширенню дитячої порнографії, адже присутнім на відео підліткам було менше 18 років.

Facebook повідомив про цей випадок американських чиновників, які передали інформацію данській поліції.

1004 людини стали обвинуваченими після того, як поширили відеозаписи сексу через Facebook Messenger минулої осені.

Деяким з підозрюваних вже більше 18 років і їх викликали на співбесіди в поліцейські дільниці. Підозрювані віком до 18 років контактують з поліцією через батьків.

Представник данської поліції наголосив, що звинувачення є попередженням для молодих людей, щоб вони ніколи не поширювали відео статевих актів.

У випадку визнання провини, обвинувачені можуть отримати умовний строк у в'язниці приблизно на 20 днів. Окрім того, вони на десять років потраплять до реєстру злочинців, які поширюють дитячу порнографію.

Раніше в Данії лунали заклики щодо попередження так званої "порнопомсти", коли в соцмережах викладають відео сексу з колишніми партнерами без їхньої згоди.