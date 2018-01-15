Литва оприлюднила список 49 персон нон-грата з Росії

Копирайт изображения ALEXEY NIKOLSKY/AFP/Getty Images Image caption Керівнику Чечні Рамзану Кадирову заборонений в'їзд до Литви

Департамент міграції Литви оприлюднив список з 49 росіян, яким заборонено на п'ять років в'їзд до країни у зв'язку з обвинуваченнями у порушенні прав людини та у відмиванні грошей.

Список оприлюднили у зв'язку з набуттям чинності в Литві з 1 січня так званого "Закону Магнітського", прийнятого литовським Сеймом у листопаді 2017 року.

Під санкції потрапили керівник Чечні Рамзан Кадиров, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, заступник генерального прокурора Росії Віктор Грінь, колишній заступник міністра внутрішніх справ Росії Олексій Анічін, заступник представника президента Росії в північно-західному федеральному окрузі Олег Логунов.

Судді Олексій Криворучко, Світлана Ухнальова, Сергій Подопрігоров, Олена Сташина, які приймали рішення по справі російського юриста Сергія Магнітського, також включені до литовського санкційного списку.

Резонансна справа

Аудитора інвестиційного фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського арештували в листопаді 2008 року за обвинуваченням, що він начебто допомагав голові компанії Вільяму Браудеру ухилятися від сплати податків.

Незадовго до цього пан Магнітський звинуватив групу міліцейських чиновників і податкових інспекторів в тому, що вони за допомогою викрадених документів декількох фірм Браудера вкрали з держбюджету 230 млн доларів. Заарештували пана Магнітського ті самі люди, яких він звинуватив.

Протягом 11 місяців Сергій Магнітський перебував у слідчому ізоляторі "Бутирка", а потім був переведений до "Матроської тиші", де звернувся за медичною допомогою.

Смерть юриста в листопаді 2009 року викликала широкий суспільний резонанс і обурення міжнародних правозахисних організацій.

Копирайт изображения ANDREY SMIRNOV/AFP/Getty Images Image caption Могила Сергія Магнітського на Преображенському кладовищі в Москві

Слідство у справі про загибель пана Магнітського тривало більше двох років. У грудні 2012 року єдиного обвинуваченого у цій справі, колишнього заступника начальника СІЗО "Бутирка" Дмитра Крата виправдав Тверський суд Москви, який не знайшов в його діях складу злочину. Того ж місяця президент США Барак Обама підписав так званий "Закон Магнітського", який передбачав санкції проти російських посадових осіб, причетних до арешту і смерті юриста.

Пізніше "Закон Магнітського" був ухвалений у Канаді та Естонії.

В Росії відмовилися відновити розслідування справи про загибель Сергія Магнітського. Більш того, Верховний суд РФ визнав законним порушення посмертної кримінальної справи проти юриста.