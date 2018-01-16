У США подружжя тримало в полоні 13 дітей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Подружжя звинувачують у катуванні дітей

У Каліфорнії арештували подружжя після того, як поліція знайшла 13 людей, яких нібито вони тримали у полоні у себе вдома, зокрема, декого "приковували до ліжок ланцюгами та замками".

57-річного Девіда Аллена Турпіна та 49-річнк Луїзу Анну Турпін затримали за підозрою у тортурах та тому, що вони залишили дітей у небезпеці.

13 людей віком від 2 до 29 років знайшли у будинку в Перрі, містечку, що розташоване у 95 км на південний схід від Лос-Анджелеса, повідомляє поліція.

Усі вони є братами та сестрами.

До поліції звернулася одна із жертв, якій у неділю вдалося втекти та зателефонувати до екстреної служби "з пристрою, який вона знайшла у будинку", - сказали у відділку поліції Ріверсайд.

Дівчина, яка, за повідомленням поліції, виявилася "лише 10-річною та трохи виснаженою", розповіла, що 12 її братів і сестер насильно утримують їхні батьки.

Поліцейські пізніше знайшли "кількох дітей, прикутих до ліжок ланцюгами та замками у темному приміщенні з неприємним запахом".

Але батьки не змогли логічно аргументувати причину утримання дітей в таких умовах, сказала поліція.

Копирайт изображения Reuters Image caption Будинок подружжя Турпінів

Поліцейські були "шоковані", виявивши, що семеро з тих, кого утримували в будинку, насправді були дорослими людьми віком від 18 до 29 років.

"У жертв були ознаки недоїдання, також вони були дуже брудні", - сказала поліція.

Усі постраждалі зараз проходять лікування в місцевих лікарнях.

Один з сусідів подружжя розповів, що сімейство Турпін "було тим типом людей, про яких ви насправді нічого не знаєте".