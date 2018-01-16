У США подружжя тримало в полоні 13 дітей
У Каліфорнії арештували подружжя після того, як поліція знайшла 13 людей, яких нібито вони тримали у полоні у себе вдома, зокрема, декого "приковували до ліжок ланцюгами та замками".
57-річного Девіда Аллена Турпіна та 49-річнк Луїзу Анну Турпін затримали за підозрою у тортурах та тому, що вони залишили дітей у небезпеці.
13 людей віком від 2 до 29 років знайшли у будинку в Перрі, містечку, що розташоване у 95 км на південний схід від Лос-Анджелеса, повідомляє поліція.
Усі вони є братами та сестрами.
До поліції звернулася одна із жертв, якій у неділю вдалося втекти та зателефонувати до екстреної служби "з пристрою, який вона знайшла у будинку", - сказали у відділку поліції Ріверсайд.
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Дівчина, яка, за повідомленням поліції, виявилася "лише 10-річною та трохи виснаженою", розповіла, що 12 її братів і сестер насильно утримують їхні батьки.
Поліцейські пізніше знайшли "кількох дітей, прикутих до ліжок ланцюгами та замками у темному приміщенні з неприємним запахом".
Але батьки не змогли логічно аргументувати причину утримання дітей в таких умовах, сказала поліція.
Поліцейські були "шоковані", виявивши, що семеро з тих, кого утримували в будинку, насправді були дорослими людьми віком від 18 до 29 років.
"У жертв були ознаки недоїдання, також вони були дуже брудні", - сказала поліція.
Усі постраждалі зараз проходять лікування в місцевих лікарнях.
Один з сусідів подружжя розповів, що сімейство Турпін "було тим типом людей, про яких ви насправді нічого не знаєте".