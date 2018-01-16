Чуму в Європі переносили люди, а не щурі – вчені

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Раніше вважали, що відповідальність за спалахи чуми в Європі в XIV-XIX столітті несуть гризуни і блохи, які на них жили

Не потрібно звинувачувати щурів у розповсюджені чуми в Середньовіччі, з'ясували вчені.

Раніше вважалося, що відповідальність за спалахи чуми в Європі у XIV-XIX столітті несуть гризуни та блохи, які на них жили.

Але група вчених з університетів Осло (Норвегія) і Феррари (Італія) стверджує, що перший спалах чуми почався від людських бліх і вошей.

Дослідники звернулися до архівів, які описують розвиток і масштаб поширення епідемії, що отримала назву Чорна смерть.

З 1347 по 1351 роки від Чорної смерті загинули щонайменше 25 мільйонів осіб, тобто більше третини всього населення Європи.

"У нас є інформація про смертність під час пандемії у дев'яти містах Європи, - розповів ВВС співробітник університету Осло Нільс Стенсет. - Тому ми мали можливість змоделювати динаміку поширення захворювання".

Учені змоделювали динаміку поширення хвороби в кожному місті на комп'ютері .

Для цього використали три моделі поширення:

через щурів

повітрям

через бліх і воші, які жили на людях та їхньому одязі.

У семи з дев'яти міст дослідження показало, що модель з людськими паразитами краще за усі інші відповідає тому, що сталося під час епідемії.

Модель зобразила швидке поширення хвороби та охоплення нею мешканців міст.

"Висновок був достатньо очевидним. Найкраще у модель поширення вписуються блохи та воші", - сказав Стенсет.

"Хвороба не поширилася б так швидко, якби її переносили щурі. У випадку зі щурами шлях поширення хвороби довший, тоді як передаючись від людини до людини, усе відбувалося швидше", - додав він.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption З 1347 по 1351 роки від Чорної смерті загинули щонайменше 25 мільйонів людей

За словами Стенсета, дослідження в першу чергу мало історичний інтерес: використовуючи сучасне розуміння інфекції, розвінчати вигадки про те, що сталося під час однієї з найзгубніших пандемій в історії людства.

Він зазначив, що вченим корисно знати якомога більше про те, що відбувається під час епідемії, оскільки в майбутньому такі знання можуть допомогти знизити смертність.

Чума, як і раніше, є актуальною проблемою в Азії, Африці та країнах Америки, де зберігаються осередки заражених нею гризунів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 2010 по 2015 роки у світі зареєстрували 3248 випадків захворювання на чуму, з них 584 призвели до смертельних наслідків.

"Наше дослідження показало, що для запобігання поширенню інфекції в майбутньому людям необхідно дотримуватися гігієни", - нагадав Нільс Стенсет.