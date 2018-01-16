86% хворих на кір не мали щеплення - Супрун

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Минулого року в Україні на кір захворіли 4,8 тис людей, з них понад дві третини - діти. Водночас у 86% хворих не було щеплення проти цього вірусного захворювання, заявила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"До України вірус кору потрапив з Румунії, де також спостерігається низький рівень вакцинації. Лікування кору не існує. Єдиний захист - вакцинація", - наголосила вона на прес-конференції.

За словами пані Супрун, спалах кору в Україні був неминучим, оскільки зруйнований захисний щит від захворювання - загальна вакцинація.

"Спалах був неминучий. За останні півроку через кір померли шестеро людей - чотири дитини та двоє дорослих. Усі випадки зафіксовані в Одеській області", - зазначила голова МОЗ.

У міністерстві визнають, що в минулому Україна мала проблеми з вакцинацією і запевняють, що ситуація змінилася. Сьогодні в Україні є лише якісні бельгійські вакцини від кору, кажуть там.

"В Україні достатньо якісної бельгійської вакцини проти кору. Зараз маємо 88% від запланованих обсягів вакцинації проти кору", - сказала Уляна Супрун.

Вона також наголосила, що МОЗ вживає заходів, аби не допускати невакцинованих дітей до шкіл, та закликала дитячих лікарів пояснювати необхідність вакцинації.

"Ми чуємо про випадки, коли лікарі видають підроблені довідки про щеплення. Це є порушенням основ лікарської етики", - наголосила пані Супрун.

Один випадок - це спалах хвороби

У Центрі громадського здоров'я МОЗ підсумували, що у 2017 році захворюваність кором була майже вдвічі вищою, ніж попереднього року.

"Кір - це не грип і не ГРВІ, тому ми не можемо говорити про сезонні піки. Перші тижні 2018 року демонструють більшу кількість захворюваності, ніж останні тижні 2017 року", - сказав директор центру Володимир Курпіта.

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Як пояснила Ірина Колеснікова, завідувачка кафедри епідеміології Національного медичного університету ім. Богомольця, усі країни світу підтвердили свою волю до ліквідації кору. За таких умов, один випадок кору вважається спалахом хвороби, додала вона.

За її словами, Україна мусить подолати кір так, як зробила це з диким поліомієлітом, - за допомогою вакцинації.

Експерт МОЗ з інфекційних хвороб Федір Лапій підтвердив, що ліків від кору не існує.

"Ми навчилися трансплантувати серце, але ми не маємо ліків від кору. Ми маємо ефективну вакцину для того, щоби запобігти кору", - сказав він.

Зарадити ситуації можна навіть після контакту з хворим, зробивши вакцинацію.