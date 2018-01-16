За добу в пожежах загинула рекордна кількість людей

Копирайт изображения Уніан Image caption Пожежник під час ліквідації пожежі у Львові, 15 січня 2018 р.

За минулу добу в пожежах в Україні загинуло 12 людей - повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Ще вісім отримали травми різного ступеню важкості.

У ДСНС це назвали "новим антирекордом".

Смертельні випадки трапилися у Вінницькій, Житомирській, Київській, Одеській, Рівненській, Сумській областях та в Києві.

Загалом, з початку нового року в пожежах загинуло 118 осіб та постраждали ще 68.

У ДСНС такий високий показник пов’язують із тим, що з приходом холодів люди почали частіше користуватися обігрівачами. І дуже часто нехтують правилами пожежної безпеки.

Як кажуть в ДСНС, недбалість українців є основною причиною виникнення займань.

"Паління у ліжку, перевантаження електромережі та побутових приладів, старі обігрівачі, несправне пічне опалення, а також недбалість дорослих стосовно власних дітей. З високою ймовірністю ці фактори призводять до пожеж у помешканнях," - йдеться у повідомленні.

Правила пожежної безпеки 1 слідкуйте за станом та завантаженістю електромереж

2 не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі

3 не паліть у ліжку

4 не дозволяйте дітям бавитися сірниками

5 перевірте заходи безпеки і справність печі

Статистика свідчить про те, що найчастіше жертвами вогню стають літні люди, багатодітні сім'ї та громадяни, які опинилися в складних життєвих умовах.

Як раніше повідомляли у ДСНС, загалом за 11 місяців 2017 року в пожежах в Україні загинули 1585 людей, з них - 59 діти. Ще 1373 людини були травмовані.