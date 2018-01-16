Лікар, звинувачений у чергуванні напідпитку, і далі працює

Копирайт изображения Уніан Image caption У лікарні повідомили, що провели внутрішнє розслідування і не знайшли порушень. Архівне фото.

Хірург, якого напередодні звинуватили у тому, що він був п'яним на чергуванні, і далі чергує у Київській обласній дитячій лікарні міста Боярка. Про це BBC Україна розповіла заступник головного лікаря закладу Катерина Савінова.

В неділю ввечері до лікарні Боярки з температурою, болем у животі та нудотою привезли дівчинку. Її батько Володимир Родіков стверджує, що у відділенні їх прийняв п'яний хірург, а в лікарні у цей час святкували Старий Новий рік.

За словами батьків, від лікаря "несло перегаром", він поводився неадекватно і без збору аналізів відразу запропонував поставити дитині крапельницю з розчином глюкози. Вони викликали поліцію.

Водночас у лікарні повідомили, що провели внутрішнє розслідування і не знайшли підтвердження того, що лікар був напідпитку.

"Ми опитали всіх людей, які спілкувалися під час чергування із лікарем. Це були співробітники і це були пацієнти, які отримували лікування у хірургічному відділі. Вони факт сп’яніння не підтвердили, ніхто" - повідомила головний лікар закладу Катерина Савінова.

У лікарні не виключають, що інцидент, який трапився, може підштовхнути лікаря написати заяву про вихід на пенсію.

Між тим, пані Савінова позитивно відгукується про колегу.

"Нам дуже неприємно, тому що лікар дуже досвічений, дуже багато часу очолював дитяче відділення хірургічне, він був обласним дитячим хірургом. Він працює 48 років! Дуже багато життів дитячих врятував. Дуже прикро, що трапився випадок такий, ми дуже засмучені цією ситуацією",- підсумувала Катерина Савінова.

Аналіз на алкоголь

Тим часом, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про медичну некоректність результатів експертизи, яка визнала лікаря тверезим.

Копирайт изображения Facebook / Уляна Супрун Image caption Висновок медичного освідування хірурга, який виклала у Facebook Уляна Супрун

"Медична експертиза відбувалась о 10:23 ранку 15 січня - через більше ніж 12 годин після інциденту в лікарні. За цей час алкоголь міг вийти з організму природним шляхом, не кажучи вже про те, що можна було здійснити заходи з дезінтоксикації організму", - повідомила пані Супрун у Facebook.

"Ми офіційно заявляємо про медичну некоректність подібного висновку через велику можливість впливу на результати багатьох сторонніх факторів", - додала пані Супрун.

Натомість у лікарні зазначили, що вони не могли провести аналіз на вміст алкоголю вчасно, оскільки не мають такого дозволу.

"У нас нема в лікарні дозволу на проведення такого дослідження, він пішов у Боярську центральну лікарню, там прийшов огляд лікаря і лабораторне дослідження і є таке заключення, що він на момент обстеження був тверезий", - сказала лікар. На уточнення, чому аналіз був проведений через 13 годин, пані Савінова пояснила, що поліцейські візуально не виявили факт сп’яніння.

"Вони (співробітники поліції, - Ред.) кажуть, що в них не було такого враження. Ну людина похилого віку, міг бути запах ацетону", - заявила пані Савінова.

Стан пацієнтки

Копирайт изображения Facebook / Владимир Родиков Image caption Батько дівчинки каже, вона вже почувається добре

Батько дівчинки, який розповів про інцидент, розповів BBC Україна, що донька почувається добре. Зранку середи вона перебувала з мамою у лікарні Боярки і готувалася до перевезення в Київ на додаткове обстеження.

"Вчора їй робили крапельниці, і позавчора. Поки що наче аналізи нормальні. В обласній лікарні сказали, що завтра виділять транспорт і лікаря супроводу і повезуть її в Київ", - повідомив Володимир Родіков.

Розслідування

У департаменті охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації BBC Україна повідомили, що розслідування інциденту ще триває.

"Ми чекаємо результатів із поліції, щоб скласти загальну картину того, що відбулося. Свою частину ми зробили швидко, зараз подивимось, як поліція нам дасть відповідь. Якщо вони будуть офіційно якісь листи слати, то можливо це якийсь тиждень і затягнеться", - повідомила радник керівника департаменту Юлія Логвинюк.

Натомість батько постраждалої, Володимир Родіков, повідомив BBC Україна, що в поліції йому обіцяли надати результат розгляду його скарги протягом 10 днів.