В Україні термін "інвалід" офіційно вивели з ужитку
Петро Порошенко підписав закон щодо виключення із українського законодавства та вжитку терміну "інвалід". Про це йдеться на офіційному сайті президента.
Згідно з документом відтепер замість слова "інвалід" у всіх законодавчих актах буде "людина з інвалідністю".
Окрім того, терміни "дитина-інвалід" та "інвалід війни" відповідно замінено на "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю внаслідок війни".
"Закон приводить норми діючого законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Крім того, запроваджуючи у вжиток термін "особа з інвалідністю", перш за все, акцент робиться на людині, а не на її інвалідності", - йдеться у повідомленні.
Закон визнає дійсними посвідчення із застарілими термінами, які були видані раніше.
"Посвідчення, видані до набрання чинності цим законом, у яких застосовуються слова "інвалід", "дитина-інвалід", "інвалід з дитинства", "інвалід війни", а також пенсійні посвідчення, в яких зазначаються ці слова, є дійсними протягом строку, на який їх було видано." - йдеться у тексті.
Загалом зміни вносяться до 37 інших законів України.
Як писала BBC Україна, в країні зараз живе понад 2 мільйони людей з інвалідністю.
Люди з інвалідністю в Україні
2,6 млн
осіб з інвалідністю (на 1.01.2017)
1,5 млн
осіб з інвалідністю працездатного віку (на 1.07.2017)
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677 тис. осіб з інвалідністю працює
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з них 17,9 тис мають інвалідність І групи