В Україні термін "інвалід" офіційно вивели з ужитку

Копирайт изображения Уніан Image caption Діти з інвалідністю в середній загальноосвітній школі № 168, в Києві, 5 липня 2017 р.

Петро Порошенко підписав закон щодо виключення із українського законодавства та вжитку терміну "інвалід". Про це йдеться на офіційному сайті президента.

Згідно з документом відтепер замість слова "інвалід" у всіх законодавчих актах буде "людина з інвалідністю".

Окрім того, терміни "дитина-інвалід" та "інвалід війни" відповідно замінено на "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю внаслідок війни".

"Закон приводить норми діючого законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Крім того, запроваджуючи у вжиток термін "особа з інвалідністю", перш за все, акцент робиться на людині, а не на її інвалідності", - йдеться у повідомленні.

Закон визнає дійсними посвідчення із застарілими термінами, які були видані раніше.

"Посвідчення, видані до набрання чинності цим законом, у яких застосовуються слова "інвалід", "дитина-інвалід", "інвалід з дитинства", "інвалід війни", а також пенсійні посвідчення, в яких зазначаються ці слова, є дійсними протягом строку, на який їх було видано." - йдеться у тексті.

Копирайт изображения Уніан Image caption Учасниця протесту тримає посвідчення інваліда війни біля будівлі Кабінету міністрів

Загалом зміни вносяться до 37 інших законів України.

Як писала BBC Україна, в країні зараз живе понад 2 мільйони людей з інвалідністю.