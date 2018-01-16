Торгівля України з Росією зростає - держстат

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За даними Державної служби статистики, за 11 місяців минулого року зріс як експорт українських товарів до Росії, так і імпорт російських товарів до України.

При цьому імпорт зростав значно швидше.

Зокрема, за січень-листопад 2017 року експорт до Росії зріс на 11,6%, а імпорт із Росії - на 38,2%.

Загалом Україна купила російських товарів на 2 748 млрд доларів більше, ніж продала до Росії своїх.

За останніми даними, Росія має понад 9% в українському експорті і понад 14% - в імпорті.

Втім, ЄС із великим відривом залишається найбільшим торговельним партнером Києва.

Європейський Союз має понад 40% в експорті і понад 42% - в імпорті. Але і у ЄС Україна закуповує більше товарів, ніж продає, - на майже 3 млрд доларів.

У той же час, експорт до ЄС зростає швидше, ніж імпорт.

Порівняно із 2016 роком частка Росії в українському експорті скоротилася на 1%, тоді як частка ЄС - зросла на 3%.

Разом із тим, якщо брати торгівлю із окремими країнами, то Росія і досі має найбільшу частку як в українському експорті, так і в імпорті.

Найближчим її "конкурентом" з точки зору експорту є Польща, куди Україна постачає 6,3% своїх товарів. А серед країн, із яких Україна завозить товари, найближчим до російського показника є Китай, звідки надходить 11,3% імпорту.