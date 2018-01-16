Нацбанк: розслідування Kroll підтверджує зловживання у Приваті

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Нацбанку кажуть, що рослідування підтвердило попередні висновки, що гроші у "Приваті" закінчилися через дії його колишніх власників

Розслідування американської компанії Kroll підтвердило попередні висновки НБУ, що "Приватбанк" був об'єктом шахрайських дій перед тим, як його націоналізували.

У Нацбанку не оприлюднили самого звіту незалежного розслідування, але заявили, що передадуть висновки правоохоронцям.

За словами заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, яка відповідає за банківський нагляд, аудит вже представили Генпрокурору, міжнародним партнерам, послам, аналітичним та експертним колам.

"Результати розслідування допоможуть довести до кінця case "Приватбанку", як перший у нашій країні case такого масштабного фінансового розслідування", - заявила пані Рожкова.

Представники авторів розслідування були ще стислішими. "Приватбанк" став об'єктом шахрайських дій. Ці дії відбувалися у великих масштабах, були добре організовані і координовані колишніми акціонерами банку та афільованими із ними особами впродовж 10 років. Це призвело до збитків банку на 5,5 млрд доларів", - заявив Альфредо Белло, керівник консалтингової компанії AlixPartners, що співпрацювала із Kroll. Він додав, що не надаватиме більше деталей.

Водночас в коментарі ТСН один із головних екс-акціонерів банку Ігор Коломойський назвав такі висновки "маячнею":

"Маячня, яку немає сенсу коментувати. Основне питання - куди і коли вивели гроші. Особливо сподобалася сентенція, що колишній менеджмент працював в інтересах акціонера. А в чиїх інтересах він мав працювати - в інтересах Порошенка або Гонтаревої з Рожковою?"

В активі Kroll, заснованої у 1972 компанії із нью-йоркською пропискою, розслідування для уряду Ірландії можливих незаконних операції, що спричинили банкрутство Glitnir Bank, а також розслідування для Національного банку Молдови банкрутства трьох фінансових установ, яке потребувало державної підтримки у 1 млрд доларів.

В Україні назву цієї фірми вперше почули у 2001 році, коли тодійшній голова "Трудової України" Сергій Тигипко запросив компанію для незалежного розслідування справи зникнення журналіста Георгія Гонгадзе і експертизи аудіозаписів майора Мельниченка. Згодом пан Тигипко заявляв, що "очікував більшого" від детективів з Kroll.

Що у звіті

Копирайт изображения NBU.GOV.UA Image caption Брифінг в НБУ щодо результатів незалежного фінансового розслідування був дуже стислим

За інформацією НБУ, серед головних висновків авторів розслідування:

"Існують чіткі ознаки того, що кредитні кошти були використані для придбання активів та фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів та груп афілійованих з ними осіб".

"Механізми, які використовувалися для маскування джерел та реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів".

"Центральним елементом організованої махінації з кредитним портфелем та виведенням коштів була тіньова банківська структура всередині ПАТ "Приватбанк".

У Нацбанку твердять, що незалежні слідчі дійшли висновку, що напередодні націоналізації банку, у грудні 2016 року, дві третини його кредитного портфеля становили позики 36 позичальникам, пов'язаним із колишніми акціонерами банку. Більшість із цих кредитів не погашають, що, за підрахунками НБУ, призвело до збитків у "щонайменше в 5.5 млрд. дол. США".

Не перший звіт

"Приватбанк" націоналізували 19 грудня 2016 року після перемовин з власниками банку та засідання уряду та РНБО.

Націоналізація Приватбанку у питаннях і відповідях

Одразу після націоналізації представники колишнього правління заперечили інформацію про неефективне керівництво та розповіли про політику НБУ на "знищення банку".

Вони наголосили, що за звітом від аудиторів PricewaterhouseCoopers щодо "Приватбанку", у кредитному портфелі на пов'язаних осіб припадало всього 17,7%.

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Через півроку після націоналізації Ігор Коломойський прокоментував результати річної звітності "Привату" за 2016 рік, аудит якої на замовлення уряду робила фірма Ernst&Young:

"Якщо призначені державою топ-менеджери "ПриватБанку" у своєму звіті перед урядом нарахували у банку близько 9 млрд гривень кредитів компаніям, пов'язаним з попередніми акціонерами на момент націоналізації, - то у мене немає підстав не довіряти їм", - заявив бізнесмен.

Аудитори не змогли визначити, коли виникли збитки "ПриватБанку" на 150 млрд грн., які називали серед причин його націоналізації.

"Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для використання їх як основи для думки аудитора щодо фінансових результатів та грошових потоків", - йшлося у повідомленні Ernst&Young.

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Суди тривають

Копирайт изображения UNIAN Image caption Проблеми у "Привату" почалися після того, як Ігоря Коломойського було звільнено з посади голова Дніпропетровської ОДА

Влітку 2017 Ігор Коломойський також оскаржив у суді рішення про визнання банку неплатоспроможним та його націоналізацію.

ГПУ, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують одразу кілька справ, пов'язаних із банком.

Український уряд, як новий власник "Привату", позвався до його колишніх власників. В рамках цього процесу Високий суд Лондона видав наказ про всесвітній арешт активів екс-акціонерів банку - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Пан Коломойський одразу ж оцінив це рішення як тимчасове - на час розгляду справи у суді.