У Криму українця Балуха засудили на 3 роки й 7 місяців

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Суд у Криму засудив українського активіста Володимира Балуха, обвинуваченого в зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення та штрафу в 10 тисяч рублів.

Напередодні обшуку і затримання Володимир Балух на своєму будинку в селі Серебрянка Роздольненського району розмістив табличку з адресою "вул. Героїв Небесної сотні" та прапор України.

Українця прямо в залі суду взяли під варту, повідомила правозахисна організація "Кримська правозахисна група". Своєї вини він не визнав.

У грудні Володимира Балуха перевели з СІЗО під домашній арешт - після того, як захист оскаржив вирок.

У МЗС України назвали вирок сфабрикованими і наголосили, що Україна посилить міжнародний тиск на Росію для звільнення українця.

"Сфабриковане рішення незаконних судів. Висловлюємо протест. Будемо посилювати міжнародний тиск на РФ зі звільнення В.Балуха", - написала у вівторок речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

Справа Балуха

У серпні 2017 року Володимира Балуха засудили до аналогічного строку - 3 років і 7 місяців позбавлення волі та штрафу в 10 тисяч рублів.

Згодом під час розгляду апеляційної скарги вирок скасували, і справу відправили на повторний розгляд.

Його затримали 8 грудня 2016 року і звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

Володимир Балух свою провину не визнав, а кримінальну справу проти себе назвав політичним замовленням.

Захист українця твердить, що справу сфабрикували.

Співробітники ФСБ заявили, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

На думку правозахисників, є підстави вважати, що патрони підкинули під час обшуку, щоб сфальсифікувати нову кримінальну справу проти активіста.