Поліція: смерть Долорес О'Ріордан не є підозрілою
Поліція не вважає смерть вокалістки Cranberries Долорес О'Ріордан підозрілою. Про це повідомив прес-секретар відомства.
Правоохоронці також підтвердили, що склали доповідь, яку передадуть фахівцю-коронеру, який визначить причину смерті пані О'Ріордан.
Ірландській музикантці було 46 років, вона раптово померла у Лондоні в понеділок. Родом вокалістка з Ірландії.
The Cranberries стали успішними в 1990-х роках, завдяки таким популярним пісням, як "Linger" і "Zombie".
Речник лондонської поліції заявив, що її тіло знайшли у номері лондонського готелю.
Як ідеться в офіційній заяві представників співачки, вона була у Лондоні на сесії звукозапису.
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Її колеги з групи The Cranberries - Ноель Хоган, Фергал Лоулер і Майк Хоган прокоментували смерть співачки в соціальних мережах.
У повідомленні сказано: "Вона мала незвичайний талан, і ми дуже пишаємося, що брали участь у її житті з 1989 року".
Її представник написав, що члени її сім'ї "спустошені" і просять не турбувати їх "у цей дуже важкий час".
Священик із її рідного містечка в Лімеріку повідомив, що похорон пройде в Ірландії.
Він зазначив, що її рідні досі чекають деталей від поліції.
Проблеми зі здоров'ям
У 2017 році Cranberries оголосили про початок світового турне, яке повинно було охопити, у тому числі, Британію і США.
Однак у травні минулого року, в розпал туру по Європі, група була змушена скасувати концерти через проблеми зі здоров'ям в О'Ріордан. На сайті гурту повідомляли, що в співачки проблеми зі спиною.
У грудні О'Ріордан написала на своїй сторінці у Facebook, що почувається добре і що нещодавно виконала кілька пісень на святі журналу Billboard в Нью-Йорку.