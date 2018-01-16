Поліція: смерть Долорес О'Ріордан не є підозрілою

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Поліція не вважає смерть вокалістки Cranberries Долорес О'Ріордан підозрілою. Про це повідомив прес-секретар відомства.

Правоохоронці також підтвердили, що склали доповідь, яку передадуть фахівцю-коронеру, який визначить причину смерті пані О'Ріордан.

Ірландській музикантці було 46 років, вона раптово померла у Лондоні в понеділок. Родом вокалістка з Ірландії.

The Cranberries стали успішними в 1990-х роках, завдяки таким популярним пісням, як "Linger" і "Zombie".

Копирайт изображения PA Image caption Долорес О'Ріордан виступає на сцені у 1994 році

Речник лондонської поліції заявив, що її тіло знайшли у номері лондонського готелю.

Як ідеться в офіційній заяві представників співачки, вона була у Лондоні на сесії звукозапису.

Її колеги з групи The Cranberries - Ноель Хоган, Фергал Лоулер і Майк Хоган прокоментували смерть співачки в соціальних мережах.

У повідомленні сказано: "Вона мала незвичайний талан, і ми дуже пишаємося, що брали участь у її житті з 1989 року".

Її представник написав, що члени її сім'ї "спустошені" і просять не турбувати їх "у цей дуже важкий час".

Священик із її рідного містечка в Лімеріку повідомив, що похорон пройде в Ірландії.

Він зазначив, що її рідні досі чекають деталей від поліції.

Проблеми зі здоров'ям

У 2017 році Cranberries оголосили про початок світового турне, яке повинно було охопити, у тому числі, Британію і США.

Однак у травні минулого року, в розпал туру по Європі, група була змушена скасувати концерти через проблеми зі здоров'ям в О'Ріордан. На сайті гурту повідомляли, що в співачки проблеми зі спиною.

У грудні О'Ріордан написала на своїй сторінці у Facebook, що почувається добре і що нещодавно виконала кілька пісень на святі журналу Billboard в Нью-Йорку.