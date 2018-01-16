Телескоп НАСА "Хаббл" сфотографував нову далеку галактику

Копирайт изображения NASA/Esa/B. Salmon (StScI) Image caption Стародавні галактики в телескопах виглядають як маленькі червоні крапки

Телескопу "Хаббл" вдалося впритул зняти одну з найдавніших галактик у Всесвіті.

Орбітальна астрономічна обсерваторія зафіксувала галактику, яка існує протягом 500 мільйонів років після Великого Вибуху.

Картинку роздивилися за допомогою "гравітаційного лінзування".

Подібні об'єкти у потужних телескопах зазвичай виглядають як дрібні червоні плями.

Відстань і вік в астрономії пов'язані. Через час, який потрібен світлу, аби перетнути простір, ми бачимо галактику такою, якою вона була понад 13 мільярдів років тому.

Деталі на знімку допоможуть вченим перевірити різні теорії еволюції галактики.

Один з авторів дослідження Бретт Салмон розповів BBC, що кожна галактика на такій відстані виглядає як "нерозрізнена точка". За його словами, побачити галактику настільки детально - "великий успіх".

"Проаналізувавши ефект гравітаційного лінзування, який тут використовувався, можна зробити висновки про розмір і форму галактики", - говорить пан Салмон, який працює в Інституті досліджень космосу за допомогою космічного телескопа в Балтиморі, США.

Про знахідку розповіли на 231-й зустрічі Американського астрономічного товариства в Вашингтоні.

Природний "зум"

Ефекту гравітаційного лінзування можна досягти, коли людина дивиться на дальнє джерело світла через інший об'єкт. Тому форма віддаленого джерела світла викривляється. Так виникає "космічний зум".

За цих обставин, ближчий об'єкт не лише збільшує обсяг світла від віддаленого, але й розтягує його зображення у формі арки.

"Такий ефект можна побачити через келих для вина - зображення розтягується і викривляється", - каже пан Салмон.

Найдавніша галактика, яку побачили, досить невелика - не більше однієї сотої маси Чумацького Шляху. Такий невеликий розмір характерний для галактик, які сформувалися невдовзі після Великого Вибуху.

Ключове питання, яке хвилює астрономів, що вивчають еволюцію галактик - походження "дисків" - головного компонента у складній структурі багатьох галактик, у тому числі Чумацького Шляху. Галактичні диски пласкі і до них входить скупчення зірок, газ і пил.

"Ми не знаємо, як перші галактики у Всесвіті зібрали такі диски, і коли вони почали формуватися", - сказав пан Салмон.

Галактичний вир

В іншому дослідженні, які оприлюднили на зустрічі Американського астрономічного товариства, описують дані про оберти в галактиках, які існують близько 800 мільйонів років після Великого Вибуху. Цей рух може опосередковано вказувати на початок формування дисків.

Ренське Сміт із Кембриджського університету та її колеги використовували комплекс радіотелескопів у чилійській пустелі Атакама, щоб показати, як газ у нових галактиках обертався в формі виру, схожого на Чумацький шлях чи інші, стародавні галактики.

"Ми очікували, що молоді галактики будуть динамічнішими через руйнування, спричинені вибухами молодих зірок. Але міні-галактики дотримуються внутрішнього порядку", - каже пан Сміт.

Копирайт изображения NASA Image caption Нова найдавніша галактика розташована на кордоні того, що може побачити "Хаббл"

"Попри невеликий розмір, вони швидко ростуть, щоб стати "дорослими" галактиками - як та, в якій ми живемо", - додав науковець.

Пояснюючи, чому це важливо, пан Салмон зауважив: "Коли галактика осідає на диску, вона починає еволюціонувати. Тому, щоб зрозуміти первинний стан, важливо встановити, коли турбулентна фаза переходить у спокійну".

Комп'ютерне моделювання показує, що диски могли існувати в галактиках до 600 років після Великого Вибуху. Галактика, яку виявив телескоп "Хаббл", може бути однією з перших, де такий диск з'явився.

Ця галактика розташована на кордоні того, що може побачити "Хаббл", проте телескоп "Джеймс Вебб" має показати більше деталей. Обсерваторія НАСА збирається запустити туди ракету "Аріан" 2019 року.

Телескоп "Вебб" надає "унікальну можливість побачити найдавніші зоряні скупчення у Всесвіті", говорить пан Салмон.