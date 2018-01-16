США заморозять $65 млн фіндопомоги палестинцям

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Американські чиновники кажуть, що зі 125 мільйонів доларів США, які планували надати Близькосхідному агентству ООН для допомоги палестинським біженцям, нададуть лише 60 мільйонів.

Президент Дональд Трамп раніше сказав, що США можуть скоротити допомогу, якщо палестинці відмовляться від спроб провести мирні переговори з Ізраїлем.

США надають майже 30% від усієї фінансової допомоги агентству ООН.

Торік США виділили агенції 370 мільйонів доларів.

У неділю президент Палестини Махмуд Аббас розкритикував пана Трампа через його політику на Близькому Сході, заявивши, що він не прийме будь-якого мирного плану з боку США через визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

"Між нами та Ізраїлем підписані угоди в Осло, але якщо ситуація не зміниться, ми відмовляємось від цих договорів", - заявив пан Аббас, під час виступу на саміті в Стамбулі.

Чому допомогу припинять?

"Цей крок вжили не для того, щоби когось покарати", - заявила прес-секретар Держдепартаменту Хезер Науерт.

Інший американський чиновник, на умовах анонімності, повідомив агентству Reuters, що потрібно переглянути те, "як функціонує та фінансується" близькосхідна агенція.

Останній раунд прямих переговорів між делегаціями Ізраїлю і Палестинської автономії був у квітні 2014 року і не приніс результатів.