Сім'я моделі H&M переїхала з міркувань безпеки

Копирайт изображения H&M WEBSITE Image caption Через светер з написом "найкрутіша мавпа у джунглях" H&M звинуватили в расизмі

Мати п'ятирічного хлопчика-моделі H&M, який опинився в епіцентрі расистського скандалу, повідомила BBC, що родина переїхала в інший будинок у Швеції "з міркувань безпеки".

Минулого тижня фотографії Ліама Манго, який позував у светрі з написом "найкрутіша мавпа у джунглях", активно постили у соцмережах. Користувачі звинуватили H&M в расизмі.

Багато хто розізлився, коли мати Ліама Террі Манго захищала бренд і закликала людей зупинити хвилю невдоволення.

У Південній Африці протестувальники громили магазини H&M.

Попри негативну реакцію, з якою зіткнулася Террі Манго, жінка досі вірить, що шведська компанія не демонструвала расизм.

"Я поважаю думку інших людей з цього питання. Я знаю, що расизм існує. Але чи цей светр говорить мені про расизм? Ні", - сказала мати хлопчика у програмі BBC Outside Source.

Хоча пані Манго була жертвою расизму і визнає, що це величезна проблема, на неї обурюються темношкірі люди через те, що вона не засуджує H&M.

"Я їм кажу: я - ганьба для темношкірих та афроамериканців, бо ж я продала сина за гроші", - сказала вона у програмі BBC Outside Source.

Сім'я виїхала зі свого будинку в Стокгольм "з міркувань безпеки", додала пані Манго. Причиною такого рішення стали погроми магазинів H&M в Йоганнесбурзі.

Копирайт изображения TWITTER/EFFJOBURG Image caption Фотографії атак виклала партія "Борці за економічну свободу"

Погроми в магазинах, які відбулися в суботу, організувала радикальна партія "Борці за економічну свободу"

Багато відомих людей та музикантів, які співпрацювали з H&M, припинили співпрацю. Зокрема, так вчинили музикант The Weeknd та репер G-Eazy.