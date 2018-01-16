У Польщі в шести працівників м'ясокомбінату виявили кір

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У шістьох співробітників м'ясокомбінату в Морлинах у Вармінсько-Мазурському воєводстві, що на півночі Польщі, діагностували кір. Про це повідомляє Польське радіо.

П'ять осіб з симптомами кору потрапили до лікарні міста Оструда, повідомив державний санітарний інспектор в Оструді Здзіслав Соколовські.

Чотирьом людям підтвердили захворювання, одна особа чекає остаточних результатів. Ще одна людина захворіла на кір тижнем раніше.

Робітники, які захворіли, приїхали з-за кордону, - зазначив пан Соколовські. Деякі польські ЗМІ повідомляють, що йдеться про українців.

Пан Соколовскі зазначив: "У нас не було випадку кору в районі Оструди протягом багатьох років, і тепер, коли до п'яти осіб потрапили до лікарні з симптомами кору, ми розглядаємо цю подію як екстраординарну".

Майже 700 працівників м'ясокомбінату вакцинують проти кору, щоб запобігти поширенню захворювання.