Екс-стратег Трампа свідчитиме у справі про втручання Росії у вибори в США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стів Беннон (в центрі) 16 січня постав перед комітетом розвідки Палати представників Конгресу США

Стіва Беннона, колишннього головного стратега президента США Дональда Трампа, викликали свідчити перед судом присяжних, повідомляють американські ЗМІ.

Минулого тижня Беннону адресував повістку спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування ймовірного російського втручання на президентських виборах 2016 року та можливої змови із помічниками пана Трампа.

Пан Беннон 16 січня цього року постав перед комітетом розвідки Палати представників Конгресу США, який теж досліджує ймовірне російське втручання у президентську кампанію 2016 року.

Минулого тижня пана Беннона викликали на допит, передає The New York Times.

Однак виклики можуть бути тактикою переговорів пана Мюллера, щоб переконати пана Беннона погодитись на допит слідчими у менш офіційній формі, повідомляє джерело The New York Times.

У січні 2017 року розвідувальні служби США оприлюднили дані, згідно з якими російський уряд проводив узгоджену кампанію із впливу на вибори 2016 року в США на користь пана Трампа.

Американські спецслужби вважають, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Гілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів.