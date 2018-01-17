У четвер в центрі України обіцяють потужні снігопади, а в неділю дощ

Копирайт изображения Уніан Image caption Трактор розчищає сніг біля засипаного снігом автомобіля на автотрасі Одеса - Іллічівськ, 2009р.

18 січня у четвер внаслідок впливу активного циклону суттєво ускладняться погодні умови в центрі України. Про це йдеться в попередженні від українського гідрометеоцентру.

Так на території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, сніговий покрив досягатиме 40 сантиметрів.

У Києві снігу випаде близько 20 сантиметрів.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сильний дощ та мокрий сніг;

Майже на всій території країни ожеледиця на дорогах.

А от вже в неділю 21 січня вдень у Гідрометеоцентрі прогнозують плюсову температуру на всій території України.

У більшості регіонів, крім сходу та півдня, очікуються дощі.