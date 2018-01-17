На Australian Open зійдуться дві українські тенісистки

Копирайт изображения Scott Barbour / Getty Images Image caption Марта Костюк після перемоги в першому колі турніру Australian Open, 15 січня 2018 р.

Марта Костюк, яку вже прозвали українською сенсацією, пробилася до третього кола тенісного турніру Australian Open.

У матчі другого раунду Костюк обіграла у двох сетах австралійку Олівію Роговську з рахунком - 6:3, 7:5.

Відтак пані Костюк зустрінеться на корті з іншою українкою Еліною Світоліною, яку називають головною фавориткою турніру поряд із румункою Сімоною Галеп.

Загалом до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії пробилася три українки. Ще одна - Катерина Бондаренко перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову (рахунок - 6:2, 6:3).

Марта Костюк виграла уже 5 матчів на Australian Open. Зазначимо, що до основної сітки турніру вона потрапила через кваліфікацію.

Як вже повідомляла BBC Україна, перший у 2018 році тенісний Grand Slam стартував з сенсації. На Australian Open 15-річна українка Марта Костюк, яка наразі посідає у світовому рейтингу 521-шу позицію, перемогла 25-ту сіяну китаянку Пен Шуай.

Для неї то був перший в кар'єрі матч основної сітки турніру такого рангу і перемога виявилася вельми переконливою - 6:2, 6:2.

У 2017 році Марта Костюк виграла юніорський Australian Open.

Призовий фонд цьогорічного Australian Open складає 55 мільйонів австралійських доларів (це більш як 40 млн доларів США).