На Australian Open зійдуться дві українські тенісистки
Марта Костюк, яку вже прозвали українською сенсацією, пробилася до третього кола тенісного турніру Australian Open.
У матчі другого раунду Костюк обіграла у двох сетах австралійку Олівію Роговську з рахунком - 6:3, 7:5.
Відтак пані Костюк зустрінеться на корті з іншою українкою Еліною Світоліною, яку називають головною фавориткою турніру поряд із румункою Сімоною Галеп.
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Загалом до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії пробилася три українки. Ще одна - Катерина Бондаренко перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову (рахунок - 6:2, 6:3).
Марта Костюк виграла уже 5 матчів на Australian Open. Зазначимо, що до основної сітки турніру вона потрапила через кваліфікацію.
Як вже повідомляла BBC Україна, перший у 2018 році тенісний Grand Slam стартував з сенсації. На Australian Open 15-річна українка Марта Костюк, яка наразі посідає у світовому рейтингу 521-шу позицію, перемогла 25-ту сіяну китаянку Пен Шуай.
Для неї то був перший в кар'єрі матч основної сітки турніру такого рангу і перемога виявилася вельми переконливою - 6:2, 6:2.
У 2017 році Марта Костюк виграла юніорський Australian Open.
Призовий фонд цьогорічного Australian Open складає 55 мільйонів австралійських доларів (це більш як 40 млн доларів США).