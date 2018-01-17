На Донбасі підірвалися українські військові, є загиблі та поранені

Копирайт изображения ANATOLII STEPANOV / Getty Images Image caption Українські військові на Луганському напрямку у зоні АТО, 2014 рік.

Двоє бійців загинули та ще п’ятеро отримали поранення під час виконання бойового завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Про це повідомляють у штабі АТО.

Транспортний засіб, у якому були бійці Збройних сил, підірвався на невідомому вибуховому пристрої на Луганському напрямку зони АТО.

Стан здоров’я поранених - задовільний. Усі вони були доправлені до однієї з місцевих лікарень.

Командування сил антитерористичної операції висловило співчуття рідним та близьким загиблих.

Причини та подробиці надзвичайної події наразі з'ясовуються - йдеться у повідомленні у мережі Facebook.

На місці працює оперативна група штабу АТО.

Загалом, минулої доби, позиції Збройних Сил України обстрілювалися тричі - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

На Донецькому напрямку противник, за темної пори доби, застосував 120-мм міномети і випустив три міни цього калібру в сторону населеного пункту Водяне на Приазов'ї.

На Луганському напрямку, з гранатометів і великокаліберних кулеметів, були обстріляні опорні пункти сил АТО поблизу Луганського, а з міномета калібру 82-мм був вогонь в напрямку Троїцького.

У результаті цих обстрілів двоє українських воїнів зазнали бойових травмувань та доправлені до військового госпіталю. Стан їхнього здоров'я - задовільний.