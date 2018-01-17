Психічне здоров'я Трампа у нормі - лікар

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Президент США Дональд Трамп не продемонстрував жодних відхилень під час обстеження його розумових здібностей, він перебуває у відмінній формі, заявив лікар Білого дому Ронні Джексон.

"У мене немає ніяких побоювань щодо його когнітивних здібностей або неврологічних функцій", - заявив доктор.

Минулого тижня 71-річний Дональд Трамп пройшов тригодинне всестороннє медичне обстеження - вперше після свого обрання на пост президента.

Це відбулося незабаром після виходу скандальної книги Майкла Воллфа "Вогонь і лють: в коридорах Білого дому Трампа", у якій автор поставив під питання психічне здоров'я американського президента.

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Виступаючи у вівторок ввечері перед журналістами у Білому домі, Ронні Джексон заявив, що пан Трамп загалом перебуває у "чудовій" фізичній формі.

"Усе вказує на те, що президент здоровий і залишатиметься таким протягом всього свого терміну", - запевнив лікар. Він додав, що багато в чому настільки чудові показники пояснюються тим, що пан Трамп ніколи не курив і не вживав алкоголь.

Водночас Ронні Джексон зазначив, що президенту піде на користь дієта з нижчим вмістом жиру, а також фізичні вправи.

Копирайт изображения Reuters Image caption Дональд Трамп розмовляє з лікарем після обстеження

Лікарське обстеження Дональд Трамп пройшов у минулу п'ятницю в Меріленді, де його оглядали військові лікарі.

Серед них був і особистий лікар президента доктор Ронні Джексон - у минулому контр-адмірал американського флоту, який до Трампа був лікарем його попередника, Барака Обами.

Для перевірки можливих відхилень в американській армії використовують нейропсихологічний тест, відомий як монреальський когнітивний тест - MoCA.

Окрім інших функцій, він перевіряє увагу, здатність до концентрації та запам'ятовування, а також мову, образне мислення, здатність рахувати і просторову орієнтацію.

Дискусія щодо психічного здоров'я американського президента пожвавилася після нещодавнього виходу суперечливої книги Майкла Волффа.

За словами автора книги, у Білому домі Дональда Трампа сприймають як дитину, яка потребує "негайного схвалення".

Сам Трамп заявив, що в книзі Волффа "повно брехні", а держсекретар Рекс Тіллерсон відкинув припущення про те, що президента підводить психічне здоров'я.

У грудні 2015 року, ще перед президентськими виборами в США, особистий сімейний лікар Дональда Трампа Гарольд Борнштейн заявив, що його пацієнт стане "найздоровішою людиною, яку коли-небудь обирали президентом".