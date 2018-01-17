Що колір авто може розповісти про його власника?

Думаєте про покупку нової машини, але не знаєте, який колір обрати?

Ваш вибір розповість про вас більше, ніж здається на перший погляд.

Список популярних у Британії кольорів авто у 2017 році очолює чорний (20,3%). Він відвоював першість у білого, який спустився на третє місце.

За словами психолога Анжели Райт, яка працює зі сприйняттям кольору, це означає, що більшість із нас хочуть бути в безпеці.

"Не дивно, що чорний знову панує.

Це колір, яким люди можуть прикритися, і це схоже на гарантію безпеки для людей, які не хочуть робити сміливого вибору", - розповіла вона Newsbeat.

Білий чи сірий

Після чорного кольору йде сірий (19,7%). Анжела Райт каже, що цей колір, як правило, відбиває суворість, стан бездіяльності та погану погоду.

Вона каже, що віртуальна відсутність кольору теж дещо пригнічує.

"Якщо ви їдете сірою машиною, можливо, ви економите гроші", - вважає психолог.

Білий (19%) посів третю сходинку в рейтингу кольорів - це іще один "хроматичний" відтінок, який Анжела описує як нейтральний і безпечний варіант.

Синій та червоний

Синій колір (16%), як правило, вибирають тому, що він заспокоює, забезпечує логічність, чіткість і заспокоєння для розуму, каже психолог.

"Якщо ви купуєте синій, то, можливо, підсвідомо прагнете чогось розумного в житті, і, швидше за все, будете обережнішим водієм", - додає вона.

Червоний (9,9%) - є шостим кольором за популярністю.

"Це чоловіки, - говорить Анжела. - Цей колір демонструє силу і владу, підвищує артеріальний тиск і збуджує людей", - додає психолог.

Жовтий

Лише 0,4% із нас їздять жовтими автомобілями.

Психолог каже: "Взагалі це означає, що ви один із найбільших оптимістів, а також, мабуть, товариська людина".

Агент із продажу авто Арнольд Кларк вважає, що жовті автомобілі є найбезпечнішими лише тому, що вони помітніші для інших водіїв.

Це також свідчить про те, що у чорних автомобілів на 47% більше шансів потрапити в ДТП.